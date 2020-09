Politiet vil sperre av store deler av Hamar sentrum under SIAN-markering

Markeringa som SIAN skal holde i Hamar lørdag ettermiddag setter politiet i det som nær kan kalles alarmberedskap.

Spesielt i Bergen, men også andre steder, forårsaket markeringen, og motdemonstrasjoner, vold og kaos.

Det setter politiet i Innlandet inn store ressurser for å unngå.

Politiet sperrer av gatene som går inn mot Østre Torg, hvor SIAN har sin markering.

Vil anmelde hatefulle ytringer

Alle som vil inn på Østre Torg blir kroppsvisitert, og det blir satt opp gjerde mellom SIAN og deltakerne i den tillyste motdemonstrasjonen, opplyser politiet.

– Det er politiets rolle å legge til rette for den grunnlovfestede ytringsfriheten så lenge ytringene og markeringen er innenfor norsk lov. Politiet skal ivareta sikkerheten til alle som er tilstede.



Det sier stabssjef hos politiet i Innlandet, Pål Erik Teigen.

SIAN legger på sin nettside ikke skjul på at de mener politiet blander seg for mye inn i en lovlig markering.

Politiet fikk mye kritikk for overdreven maktbruk i Bergen, men fikk støtte av blant annet byrådslederen.

Og politiet legger ikke skjul på at de vil følge nøye med på hva som blir ytret fra SIAN.

– Skulle det bli fremsatt hatefulle ytringer vil det bli opprettet straffesaker i ettertid, men politiet har ikke anledning til å drive forhåndssensur, skriver politiet i en pressemelding.

RESSURSER: Politiet bruker mye ressurser på at ytterliggående SIAN skal få benytte ytringsfriheten. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Håper på en ikkevoldelig markering

Politiet skriver at de planlegger å ha en tilbaketrukket rolle under markeringen, og at det vil være både uniformert og sivilt politi i området.

Men de er klare til å handle dersom markeringa og motdemonstrasjon utarter.

– Politiet vil ivareta alminnelig ro, orden og sikkerhet. Hvis noen har med seg gjenstander som kan kastes eller på annen måte kan skape fare for liv og helse, må man regne med å bli fratatt disse, sier stabsjef Teigen.

Politiet tillater heller ikke lydanlegg eller gjenstander som bråker, men tillater plakater og instrumenter, som svar på at motdemonstrantene ønsker å holde konsert.

Politiet har altså høy beredskap, men de oppfordrer de som er på Østre Torg lørdag til å unngå at ordensmakta må gripe inn.

- Vi håper og anbefaler at alle som møter opp bidrar til at vi får en fredelig og ikkevoldelig markering. Vi oppfordrer foreldre til å være sammen med mindreårige hvis de skal være i området rundt Østre torg i forbindelse med markeringen, sier stabssjef Pål Erik Teigen.