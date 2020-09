Flere har satt spørsmålstegn til hvem som kan ha lagt fra seg teltet og soveposen, som gjorde at Remi Grinius overlevde da han gikk seg vill på tur til Galdhøpiggen forrige helg.

«Hvem setter igjen et telt og sovepose på fjellet?», spør folk i sosiale medier.

Nå kan politiet bekrefte at teltet og soveposen tilhører en mann som ferdes mye i fjellene i området. Etter det NRK erfarer er teltet og soveposen Sverre Nøkling sitt. Bedre kjent som «Snøhulemannen».

– Det er en kar vi kjenner til som har det med å legge igjen ting i fjellet. Han har utstyr liggende rundt omkring, sier politibetjent Kristian Garcia Depresno.

OVERLEVDE: Remi Grinius snublet over et telt og en sovepose da han gikk seg bort til fjells i uvær. Uten teltet hadde han ikke klart seg gjennom natten. Foto: even lusæter / nrk

Er mye i området

Nøkling har levd flere tiår i ulike snøhuler i den norske fjellheimen, og regissør Fritjof Kjæreng har tidligere laget en film om han.

– Han skaper utfordringer i hverdagen av små ting, for eksempel; finner han igjen utstyret, eller finner han noe brukt turutstyr?, sa Kjæreng før filmen ble gitt ut i 2010.

FRA HULE TIL HULE: Sverre Nøkling lever i ulike snøhuler i den norske fjellheimen. Han legger stadig igjen utstyr i fjellet. Foto: NRK

Politibetjent Depresno forteller at telteieren pleier å være mye i området på sommerstid, men at de ikke vet om han befinner seg til fjells nå.

Han ønsker ikke å uttale seg om hvem som har lagt igjen teltet, men flere kilder NRK har snakka med, som er kjent i området, sier det må være utstyret til «snøhulemannen».

I sommer hadde han et depot i området, men hvor han holder til nå er usikkert. NRK har ikke lyktes i å få tak i Nøkling.

Det var Utemagasinet som først omtalte saken.

En helt

– Det var kun på grunn av mine egne tabber. Jeg tok noen steg i feil retning og mistet helt oversikten over hvor jeg skulle, sa Remi etter at han ble reddet ned fra fjellet.

Han kom bort fra sine to turkamerater da de lørdag la ut på tur til Galdhøpiggen. Det var ikke før søndag at Hovedredningssentralen mottok en GPS-posisjon fra telefonen hans, og fikk reddet han ut.

Nå takker han mannen som hadde lagt fra seg teltet og soveposen sin.

– Han er en av heltene som reddet livet mitt den kvelden. Jeg er kjempeglad for at han hadde lagt fra seg overlevelsesutstyr der. Hadde det ikke vært for han hadde jeg hatt null sjanse for å overleve.

– Jeg må bare si tusen takk, og takk til det profesjonelle redningsteamet, legger han til.

REDDET: Bildet viser Grinius i øyeblikket han blir reddet av redningshelikopteret. Han hadde en skistav i hånda. Redningsmannen strekker ut armen mot han. Foto: CHC

– Utrolig lykketreff

Politiet har tidligere i sommer blitt kontaktet av bekymra turgåere som har funnet diverse utstyr liggende forlatt.

Depresno forteller at dette fører til bekymring blant folk og kan utløse unødvendige leteaksjoner. I tillegg kan det gå ut over dyr.

– Det var utrolig flaks for Remi som fant utstyret, men på generelt grunnlag bør det ikke ligge igjen ting i fjellet, sier han.

Samtidig bekrefter politimannen at det for Remi sin del var avgjørende.

– Det hele var et utrolig lykketreff, sier Depresno.

DÅRLIG SIKT: Været i området var elendig da Grinius ble meldt savnet. Det var sterk vind, temperaturer under null og snøbyger. Foto: CHC