Politiet selger narkoreir: – Vi har ikke ressurser til boligstyling

Huset i Sørskogbygda i Elverum kan ikke akkurat kalles innflytningsklart.

Det står slik det ble forlatt da hasjplantasjen ble avslørt for to år siden og de som bodde der ble arrestert.

Bare cannabisplantene er ryddet bort. De som brukte huset som «drivhus» var ikke av det ryddige slaget:

Kjøkkenet i huset. Foto: Inviso/Eiendomsmegler 1 Kjøkken. Foto: Inviso/Eiendomsmegler 1 Stue. Foto: Inviso/Eiendomsmegler 1 Det ligger mye skrot utendørs på eiendommen. Foto: Inviso/Eiendomsmegler 1 Eiendommen ligger i Sørskogbygda i Elverum. Foto: Inviso/Eiendomsmegler 1

Politiet i Innlandet avslørte cannabisplantasjen i Sørskogbygda i Elverum høsten 2020.

Tre polske menn ble pågrepet og senere dømt. De ble fortløpende utvist fra landet etter at dommene var sonet.

Eiendommen ble inndratt fordi den var brukt til kriminell virksomhet.

– Eieren har da mistet eiendomsretten, og det er bakgrunnen for at vi nå selger den for å få penger inn i statskassa, sier politiinspektør i Elverum, Henning Klauseie.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Ingen boligstyling her

Eiendommen er lagt ut for 250.000 kroner + omkostninger.

Det står klart og tydelig i annonsen at huset og tomta ikke kommer til å bli ryddet. Det må en eventuell kjøper ta seg av selv.

– Vi har ikke noen egne ressurser til å drive boligstyling. Så den selges som den står. Med både plusser og minuser, for å si det sånn, sier politiinspektør Klauseie.

INNDRATT: Politiinspektør Henning Klauseie sier det er vanlig å inndra eiendom og eiendeler som er brukt til noe straffbart. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Han mener det er en viss verdi der, spesielt i tomta som er på over seks mål.

At folk får vite at huset har blitt brukt som hasjplantasje, vet han ikke om får noen betydning for interessen.

– Det framgår vel med tydelighet når man er på visning. Det er ellers vanskelig å sammenligne med salg av andre boliger i området, for det her er noe helt annet, sier Klauseie.

«Flere bruksmuligheter»

Thomas Skogli Rusten hos Eiendomsmegler 1 har solgt eiendommer i like dårlig forfatning før, men aldri en tidligere hasjplantasje.

«Eiendom ved Kynnberget i Sørskogbygda med flere bruksmuligheter, flott beliggenhet og gode solforhold», står det i boligannonsen på Finn.no.

Eiendomsmegleren legger ikke skjul på at kjøperen får en stor jobb med å rydde både tomta og huset, og sette ting i stand.

DÅRLIG STAND: Huset ble bygget i 2004, men har vært utsatt for hard bruk. Foto: Inviso/Eiendomsmegler 1

– Du må bruke penger her. Jeg vil ikke karakterisere det som en boligeiendom, det vil jeg ikke.

Men det er flere som har vist interesse.

– Vi er vel oppe i 20. Og cirka halvparten av dem har meldt at de enten kommer på visning eller har lyst til å reise og se på eiendommen. Men det er jo noen som har kommentert at det er en ekstrem jobb bare det med ryddinga, sier Thomas Rusten.

En god historie

Han forteller at interessen for sånne typer eiendommer alltid er til stede.

Det kan være en billig inngang til markedet. Med mye arbeid og en del penger i bakkant kan man få en fin eiendom på sikt.

STOR TOMT: Tomta i Sørskogbygda er på seks mål og har flere bygninger. Foto: Inviso/Eiendomsmegler 1

Thomas Rusten tror ikke de som er interessert blir skremt av at huset har vært brukt som hasjplantasje.

– Det tror jeg ikke folk bryr seg så mye om. Det er en historie å fortelle, sier han.

Skal ikke lønne seg

Det er ikke så ofte politiet i Innlandet selger eiendommer på denne måten. Ofte er det heftelser, som for eksempel at banken har pant i eiendommen.

Det var ikke tilfelle med huset i Sørskogbygda, og da er det en reell, potensiell verdi, sier Klauseie.

Inndragning av eiendom og eiendeler etter kriminell virksomhet har fått økt fokus de siste åra.

– Det skal ikke lønne seg på noe vis å begå kriminalitet. Man skal miste de verdiene man skaper gjennom kriminalitet, og også miste ting man har brukt for å gjøre kriminalitet, sier Henning Klauseie.