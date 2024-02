Til tross for flere beslag av våpen, har politiet ikke funnet det de mener er drapsvåpenet.

De ønsker derfor at den siktede kvinnen i 70-årene skal fengsles i fire nye uker, for at bevis ikke skal forspilles. Fengslingsmøte er i dag, fredag.

Politiet mener kvinnen i 70-årene skjøt og drepte samboeren med et hodeskudd.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med den siktedes forsvarer. Han har tidligere uttalt at kvinnen ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

Sliter du med å oppdatere deg? Her kan du lese de tidligere sakene om drapsetterforskningen på Flisa

Tror drapsvåpenet er fjernet

– Vi kan bekrefte at avdøde er død som følge av et skudd i hodet. Det var det som gjorde at obdusentene slo alarm da de fant et prosjektil i hodet hans, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt.

Men etter grundige undersøkelser innendørs, mener politiet at våpenet ikke befinner seg der.

– Vi har også gjennomført søk utendørs med bistand fra Forsvaret, og har foreløpig ikke funnet våpenet. Da er mistanken at det har blitt fjernet fra stedet.

Men selve drapsvåpenet er så langt ikke funnet.

– Vi mener at det er et mindre håndvåpen som er brukt, som har da medført at avdøde fikk de skadene han fikk, og døde. Det er et av de bevisene vi har sterkt behov for å jobbe videre med.

POLITI: Siden saken ble kjent på tampen av 2023 har etterforskningen pågått. Politiet jakter fortsatt drapsvåpenet. Foto: Frode Meskau / NRK

Skutt i hodet

Politiet mener den siktedes forklaringer i politiavhør ikke stemmer overens med den øvrige etterforskningen.

Dermed er mistankegrunnlaget ikke svekket, opplyser Klauseie.

Våpnene politiet har tatt beslag i er både registrerte og uregistrerte våpen tilhørende både siktede og den døde mannen i 70-årene.

– Behovet for å finne dette våpenet er påtrengende, og inntil dette er funnet er det en fare for bevispåvirkning.

Begge hadde våpenkort

Det var tidlig lørdag 30. desember at politiet i Innlandet ble varslet om et uventet dødsfall i en fritidsbolig på Flisa i Solør.

Politiet slo drapsalarm elleve dager etter at rettsmedisinerne fant en kule i hodet til den avdøde mannen.

Både den avdøde mannen og den drapssiktede kvinnen har ifølge politiet våpenkort.

– Vi forsøker nå å finne ut hvor de uregistrerte våpnene stammer fra og hvor lenge de har hatt disse våpnene, sier politiinspektøren.