Småbrukeren i Skåbu i Nord-Fron kommune forstod raskt at noe var galt med dyrene som kom tilbake til gården om ettermiddagen søndag.

– Flere av dem hadde blod på seg. Det var spesielt ei som hadde fryktelig mye blod på sidene. Hun hadde flere sår på kroppen, små runde sår som det sivet blod ut av, fortelle Elin Blekastad.

Det viste seg at åtte av ti dyr var blitt skadet. En av dem må kanskje avlives.

JURSKADE: Kaa blør fra det som kan være en skuddskade i juret. Foto: Privat

Både Blekastad og politiet mistenker at det er noen som har skutt på kyrne med gevær. Politiet mener foreløpig at det kan dreie seg om et luftegevær. Selv mener småbrukeren at det er brukt såkalt salonggevær, med kaliber 22, men at dyra er skytt på noe avstand.

Hva tenker du om det, hvis dette er tilfelle?

– Det er en så syk handling at det er det er til å bli kvalm av. Det er så grotesk gjort å skyte på husdyrene til folk bare for å skade, sier Blekastad.

Kan det tenkes at dyra har vært utsatt for noen annen type skade?

– Nei. Jeg kan ikke se for meg hva annet som de kan ha blitt utsatt for enn vold fra folk, sier hun.

Det var avisa GD som først meldte om saken.

Har startet etterforskning

En politipatrulje og en veterinær var på gården allerede søndag kveld for å gjøre undersøkelser og behandle de skadde dyrene.

Politiet har tatt bilder av skadene og flere naboer og andre personer i området er kontaktet for å høre om de hadde gjort observasjoner.

ETTERFORSKER: Lensmann Jon Gaarden ved Midt-Gudbrandsdal lensmannskontor etterforsker skadene som kuene er utsatt for. Foto: Ruth Barsten / NRK

Lensmann Jon Gaarden i Midt-Gudbrandsdal sier politiet har gjort seg opp en mening om hva som har skjedd.

– Det tyder på, slik oss vet nå, at de sannsynligvis er skutt på med luftgevær, uten at det var helt sikkert, sier Gaarden.

Politiet har foreløpig ikke så mange spor å gå etter i etterforskningen. Det er ikke gjort funn av luftgeværkuler verken på dyrene eller andre steder.

– Det er kun skader i huden på dyrene. Veterinær er på stedet i dag igjen for å se til dyrene og om det er mer å si om det. Vi vil være i kontinuerlig kontakt både med dyreeier og veterinær for å komme videre i saken, sier Gaarden.

Vurderer avliving

Elin Blekastad forteller at hun ikke har sovet siden i går fordi hun er så bekymret for dyrene sine og sjokkert over det som har skjedd.

Hun forteller at seks av kuene har det forholdsvis bra, men at to av dem har fått skader i føttene og må hvile inne i fjøset. Blekastad sier det kan bli aktuelt å avlive ei av kuene, men at det ikke et avgjort ennå.

– Den ene har fått skader i kneleddet og juret, så hun er det absolutt ikke bra med. Nå ligger hun inne. Hun har vansker for å reise seg, vanskelig for å stå og hun har feber. Og hun melker blod.

Småbrukeren oppfordret nå alle som eventuelt vet noe om å hjelpe politiet med å oppklare hva som hat skjedd. Hun har nå sluppet kyrne på innmarksbeite der de får lov til å spise av det som skal bli årets avling.

– Jeg er så glad i dyra mine og har så vondt av dem. Jeg så hvor sjokkerte og redde de var da de kom tilbake i går kveld. De klumpet seg sammen og ville bare inn og være med oss, forteller hun.