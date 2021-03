– Generelt sett vil me åtvare folk om å gå ut på isen. Spesielt no som det har kome snø som har lagt seg oppå. Det kan vere med på å gjere isen ustabil, operasjonsleiar Kjartan Waage i Innlandet politidistrikt.

Politiet har fått fleire meldingar om folk på isen laurdag.

– Både ved Mjøsbrua, Gjøvik, og Lillehammer, at det er mykje folk ute på isen, og den er usikker, seier Waage.

Vart redda av kamerat

Politiet fekk laurdag, klokka 11.57, ei melding om at ein mann hadde gått igjennom isen ved Krokvika i Ringsaker kommune.

– Innringar til naudetatane hadde vore i skogen og høyrde rop om hjelp. Han gjekk ned mot Mjøsa, og såg at det låg ein mann uti vatnet, seier Waage.

Naudetatar og Norsk Luftambulanse rykka ut til staden, men det var ein person i nærleiken som redda mannen opp frå isen.

– Ein person kom til, ein som viser seg å vere ein kamerat av han som gjekk gjennom isen, og han klarte etter kvart å få med seg eit akebrett med noko tau ut på isen, seier Waage.

– Han fekk dratt vedkommande opp og fekk dratt han inn til land, seier han.

Får ikkje sanksjonar

NVE har tidlegare åtvara om vårisen for heile landet, og det gjer dei no også, på varsom.no. Dei skriv mellom anna at det på Austlandet er kome snø som kan dekke is som har vore utsett for vårisdanning.

NVE oppfordrar om å lære seg å kjenne att våris, og at ein alltid skal sjekke kor hard isen er. På dårleg våris kan ein gå gjennom på 30 centimeter is, skriv dei, og dei skriv også at våris kan bere etter ei kald natt, men at den utover formiddagen plutseleg kan miste bæreevna.

Denne veka måtte luftambulansen hente ut to menn etter ein av dei gjekk gjennom isen ved Domkirkeodden på Hamar. Dei to mennene som var 59 og 69 år var på sykkeltur på Mjøsisen. Det vart oppretta undersøkingssak etter hendinga.

DÅRLEG IS: Det var fleire råk i isen då mennene vart henta av luftambulansen 9. mars. Foto: Frode Meskau / NRK

Det er usikkert kvifor mannen i 40-åra var på isen då han gjekk gjennom i dag. Waage seier det var språkproblem, og han seier mannen ikkje vil få reaksjonar mot seg.

Mannen som gjekk gjennom er i midten av 40-åra, og har blitt tatt med til legevakt Hamar for undersøking.

– Han er uskadd, men kald, så han blir køyrt til legevakta, seier Waage.