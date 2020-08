Natt til søndag ble politiet kontaktet av pårørende om at en båt med fører ikke hadde kommet til rette.

– De opplyste om at en person hadde meldt til de cirka 00:30 natt til søndag om at han hadde fått motorstopp og mente at han var i nærheten av Helgøya.

Dette er det siste pårørende har hørt. Etter dette har ingen fått tak i mannen som er i 40-årene.

Det forteller Atle B. Von Obstfelder, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt til NRK.

Bayliner Arriva

Båten politiet ønsker tips om er en Bayliner Arriva 20 fot med oransje stripe på siden. Den har en knall rød kalesje med innenbords motor.

Båten skal være sist sett ved Helgøya og den hadde da fått motorstopp.

Politiet har sammen med Sea King, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og frivillige søkt i området.

– Vi har søkt fra Tangen og opp til Hamar, Brumunddal og videre over til Gjøvik opp mot Mjøsbrua og ned igjen. Samt at vi har hatt mjøsvekterne ute.

Søket skal ifølge politiet fortsette utover dagen.