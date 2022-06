Den tragiske ulykken skjedde på sagbruket Bergene Holm på Brandval i Kongsvinger i november 2018.

En ansatt ble dratt inn i pakkemaskinen og døde av skadene.

– Vi har undersøkt pakkemaskinen der dødsulykken skjedde på nytt nå i vår, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt.

Det skjedde etter at bedriften ba politiet om det.

Disse siste undersøkelsene gjør at politiet ble i tvil om vilkårene for å straffe bedriften var oppfylt.

– Og da er konklusjonen at vi henlegger saken, sier Klauseie.

Nektet å vedta boten

Etter ulykken i 2018, ble Bergene Holm siktet for brudd på arbeidsmiljøloven.

I desember 2020 sa politiinspektør Henning Klauseie at etterforskningen viste store mangler på de tekniske installasjonene som skulle hindre at de ansatte kunne bli påført skade, og at bedriften derfor hadde et strafferettslig ansvar.

Straffen ble en bot på 4,5 millioner kroner.

Bedriften har nektet å vedta boten.

BARE TRAGISK: Adm.dir. i Bergene Holm AS, Erland Løkken, sier de ønsker å legge saken bak seg. Foto: Leif Dalen / NRK

Administrerende direktør i Bergene Holm, Erland Løkken, sier de tar politiets nye avgjørelse om å henlegge saken til etterretning.

– Dette er bare tragisk og vi ønsker nå å gå videre, sier Løkken.

Stor påkjenning

Advokat Alina Drazkowski er bistandsadvokat til de pårørende etter mannen som døde.

Hun sier denne saken har vært en enorm påkjenning for familien, og at det er uholdbart at etterforskningen har tatt så lang tid.

– Vi tar til etterretning at politiet nå har bestemt seg for å henlegge saken på grunn av bevisets stilling, sier hun.

Bistandsadvokaten vil ikke si om det er aktuelt for de etterlatte å kreve erstatning etter ulykken.

Beklager tidsbruken

Det har gått tre og et halvt år siden dødsulykken på sagbruket i Kongsvinger. Først i vår gjorde politiet nye undersøkelser, som så førte til en ny konklusjon.

HENLEGGER: Nye undersøkelser gjør at politiet henlegger saken mot Bergene Holm, sier politiinspektør Henning Klauseie. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Politiinspektør Henning Klauseie beklager at etterforskningen har tatt så lang tid.

– Mye tid har gått til flere sakkyndige utredninger, forteller Klauseie.

En annen grunn til tidsbruken er at saken har havnet i køen blant mange andre saker som politiet i Innlandet jobber med.

– Denne saken burde med fordel vært ferdig etterforsket på et langt tidligere tidspunkt enn det vi klarte, dessverre, sier politiinspektøren.