Like etter klokken 4 tirsdag morgen fikk nødetatene melding om jordskred i Nord-Aurdal kommune, i området ved Rokkehaugen. Det opplyser Øyvind Bakken, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

– Der har det gått flere ras, også over fylkesveg 2476.

Han sier at det er flere boliger som er berørt.

– Politiet har evakuert personer fra en bolig, er i ferd med å evakuere personer fra en annen bolig. Vi er også i kontakt med personer som bor i en tredje bolig.

Har rekvirert redningshelikopter

– Personene i den tredje boligen får vi ikke ut i og med at vi er forhindra fra å komme dit på grunn av vannmengder.

Derfor har de rekvirert redningshelikopter.

– Det er på grunn av at det er en uavklart situasjon og vi har ikke full oversikt.

I tillegg er politi, brannvesen og ambulanse varsla.

Han sier at det per nå ikke er noe som tyder på fare for andre. Det er heller ikke meldt om personskade.

Det er ikke klart hvorvidt det er fare for flere ras i området.

– Kommunen er varsla, sier Bakken.

VANNMENGDER: Vann renner over E16 i Ulnes i Valdres. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Evakuerer 30 husstander på Toten

Østre Toten kommune sendte i natt oppfordring til 30 husstander langs Lenaelva om evakuering.

Beslutningen ble tatt etter møter med Statsforvalteren og NVE. De blir oppfordra beboerne til å evakuere fra sine boliger fordi vannstanden i elva kan stige ytterligere fra et allerede høyt nivå i natt.

Det er meldt opp mot 100 millimeter nedbør framover.

Politiet vil lede evakueringen med bistand fra brannvesenet og Sivilforsvaret.

Vannmengder krysser E16 like nord for Fagernes. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Uværet påvirker vegene

Flere veger er stengt på grunn av ekstremværet.

Fylkesveg 2474 Lovegen i Nord-Aurdal i Valdres er stengt på grunn av jordskred.

Fylkesveg 2446 Reinlivegen i Sør-Aurdal i Valdres er stengt grunnet jordskred.

Fylkesveg 2458 Nordre Grimsrud i Sør-Aurdal er stengt grunnet jordskred.

Fylkesveg 2432 Fjellsrud i Nordre Land er stengt grunnet skade på vegnett.

Fylkesveg 2426 Sandmovegen i Nordre Land i Innlandet er stengt grunnet raset som gikk i juli.

Fylkesveg 34 ved Randsfjorden i Søndre Land/Gran er stengt grunnet oversvømmelse.

Fylkesveg 246 mellom Reinsvoll og Åklevold i Vestre Toten er stengt grunnet oversvømmelse.

Fylkesveg 2344 Østre Devol i Østre Toten er stengt grunnet oversvømmelse.

Fylkesveg 2414 mellom Karmel og Dalheim Skole er stengt grunnet skade på vegnett.

Fylkesveg 255 Aulstad i Gausdal er stengt grunnet jordskred. Vegen er også oversvømt mellom Svea og Veslevollbakken, og er der stengt.

Fylkesveg 2602 Veikledalen i Nord-Fron i Innlandet er stengt grunnet jordskred.

Flere toglinjer er stengt

En rekke toglinjer er fortsatt påvirket av uværet etter å ha stengt mandag.

Hoved- og Gardermobanen er stengt mellom Oslo S og Eidsvoll på grunn av flom.

Bergensbanen er stengt mellom Myrdal og Hønefoss på grunn av vanskelige værforhold. Ny oppdatering kommer kl. 06.

Dovrebanen/Rørosbanen mellom Eidsvoll og Støren er stengt på grunn av værforhold

Gjøvikbanen mellom Gjøvik og Oslo er stengt. Vy setter ikke opp alternativ transport.