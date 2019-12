Befolkningen i Mjøsbyen fikk et realt sjokk da de i morges passerte Stortorget. Der lå den flere meter høye julegrana kommunen har satt opp på bakken.

I løpet av nattetimene har noen felt treet, midt i sentrum, med motorsag, bekrefter politiet i Innlandet.

NEDE FOR TELLING: Julegrana som i mange år har pyntet opp Hamar sentrum glitret ikke lenger slik det skulle torsdag morgen. Foto: Audun Kristiansen / NRK

Et mysterium

Nødetatene fikk tips av en tilfeldig forbipasserende ved halv fem-tiden torsdag morgen om at treet ikke lenger var like grønt og glitrende som før. Politiet har nå gått gjennom overvåkningsmateriale i området for å se etter spor.

– Vi er interessert i tips fra publikum, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Dyre Antonsen.

Til Hamar Arbeiderblad sier politiet torsdag formiddag at de har sikret seg opptak av at juletreet går i bakken like etter kl. 03.

HVA HAR SKJEDD?: Politiet har allerede en teori om hvilket redskap som ble brukt for å felle treet. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Vi ser en aktuell gjerningsperson og aktivitet på Stortorget med bil. Jeg vil oppfordre gjerningspersonen til å melde seg for politiet med en gang, sier politistasjonssjef på Hamar, Bjørn Lier til NRK.

Det er ikke kjent hvor store ressurser politiet vil bruke på etterforskningen av julemysteriet. Men byens ordfører har en teori om hva som kan ha skjedd.

– Det er ingen som tar med seg ei motorsag på byen etter en øl for mye, sier Einar Busterud (BBL) som kommer til å anmelde saken.

– Dette er rent hærverk. Det virker planlagt.

ETTERFORSKNING: Både politiet og Hamar kommune var torsdag på stedet for å finne ut hva som har skjedd. Foto: Stein S. Eide / NRK

Ordfører: – Idiotstrek

I fjor ble et juletre i Flekkefjord sagd ned. Treet i byen har flere ganger før blitt utsatt for hærverk. Det samme har grana utenfor Nes rådhus på Romerike. Det ble vandalisert på selveste julaften for ett år siden.

Ordføreren har lite til overs for dem som ødelegge julegleden like før den store dagen.

– Det er en idiotstrek, sier Busterud som tviler på at det blir julegaver på de skyldige fra kommunen i år.

Torsdag formiddag var treet igjen på plass i juletrefoten på Stortoget.