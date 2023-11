I en SMS fra «politiet» står det at dokumentet om stevningen kan hentes på vedlagt nettside.

Den går direkte til BankID.

– Dette er svindel. Ikke trykk på linken, sier operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder ved Innlandet politidistrikt.

Har fått flere telefoner om svindel

Politiet har fått telefon fra flere som har fått en SMSen.

– Det ser ut at det er folk fra flere steder i landet som har fått denne SMSen, sier Obstfelder.

SMSen er angivelig fra politiet, og inneholder et dokument angående utestående stevning.

Den har en link til en nettside som du skal trykke på. Da kommer du inn må min side på NAV. Trykker du på den kommer du inn på BankID.

SMSen er ikke fra politiet.

– Det er svindel. Går du inn på dette blir du svindlet. Derfor går vi nå med at folk ikke må trykke på dette.

Torsdag morgen ringte mange personer til politiet angående dette. Politiet frykter at mange flere har fått den og vil derfor advare mot svindelen.

– Det er grunn til å tro at det er mange som har fått denne SMSen i dag. Både vi på operasjonssentralen og sentralbordet har fått mange slike telefoner i dag. Flere av de som har fått den har nok heller ikke tatt kontakt med oss, sier Obstfelder.

Politiet kjenner ikke til at noen faktisk er blitt svindlet.

– Det vet vi ikke. De som har ringt til oss har enten ikke trykket på linken eller trykket på den, men ikke gått videre

Det er ulike aldersgrupper som har fått denne SMSen, ifølge politiet.

Det er ikke første gangen at svindlere utgir seg for å være fra politiet. Tidligere i år ble flere personer svindlet for 5 millioner kroner.