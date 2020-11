Pleietrengende Arnfinn må betale for munnbind til hjemmesjukepleien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På inngangsdøra til ekteparet er det hengt opp en plakat med en klar beskjed; Ingen slipper inn uten maske.

Arnfinn Halbakken (70) er i risikogruppa for å bli alvorlig sjuk dersom han blir smitta med korona.

Han sitter i rullestol og er pleietrengende, men nå har ekteparet sagt nei til å ta imot mer hjelp fra hjemmesykepleien i Elverum kommune.

MÅ STOPPE I DØRA: Ingen slipper inn hos ekteparet Halbakken uten munnbind. Foto: Anne Næsheim / NRK

Årsaken er at de selv må betale for munnbind til sykepleierne. Liv mener det er urimelig at de som trenger hjelp må betale for smittevernutstyr til de ansatte i kommunen.

– Det er ikke det at vi ikke har råd, men dette er en prinsippsak, sier Halbakken.

Nå velger 68-åringen å hjelpe sin pleietrengende mann på egen hånd, selv om det er krevende.

Følger retningslinjene til FHI

Antallet koronasmittede i Norge øker. Det gjelder også i Elverum der tallet er stigende, men relativt lavt. Den siste uka er det påvist 10 nye smittetilfeller i byen.

Kommunen mener det derfor ikke er nødvendig å utstyre de ansatte i hjemmetjenesten med munnbind.

– Vi følger nasjonale anbefalinger. Så lenge det ikke er mer smitte, gjør vi som FHI anbefaler, og de har ikke noe krav om munnbind i hjemmetjenesten.

Det sier Aino Kristiansen, som er sektorleder for pleie, rehabilitering og omsorg, i Elverum kommune.

SEKTORSJEF: Aino Kristiansen Foto: Linda Vespestad/Elverum kommune

Munnbind brukes kun når de som mottar hjelp er syke eller har symptomer på covid-19.

Liv Halbakken synes det er bekymringsfullt. I et leserinnlegg til Østlendingen skriver hun at pasienter i risikogruppen ikke skjermes godt nok i Elverum kommune.

Hun mener de ansatte i hjemmesykepleien bør bruke munnbind hele tiden på jobb.

– De er innom mange personer. Det i seg selv innebærer en smitterisiko. De ansatte kan også være syke. Slik det er nå tør vi ikke ta imot hjelp, sier Halbakken.

Aino Kristiansen mener det er trygt å motta hjelp fra kommunen og at de ansatte er nøye med smittevern og å holde seg hjemme om de har symptomer.

– Handler ikke om å spare penger

Men Liv Halbakken slår seg ikke til ro med svaret. Hun mener det er en liten kostnad for kommune å betale for munnbind, for å beskytte ei sårbar gruppe.

KOMMUNEOVERLEGE: Jon-Iver Fougner. Foto: Elverum kommune

Men sektorleder Aino Kristiansen sier det ikke handler om økonomi. Hun sier kommunen har nok utstyr, og at dette ikke er noe som er bestemt for å spare penger.

– Det handler om retningslinjer og hva vi mener er riktig tiltak lokalt. Så lenge det ikke er krav om bruk av munnbind, må brukerne betale selv.

Dersom det skulle komme et nasjonalt krav om munnbind i hjemmetjenesten, blir situasjonen en annen, sier Kristiansen.

– Da vil kommunen betale for utstyret, sier hun.

Opp til kommunen å bestemme

Fylkeslege i Innlandet, Harald Vallgårda, sier det er opp til den enkelte kommune å iverksette nødvendige smitteverntiltak ut fra smittesituasjonen,

Han sier det ikke er Fylkeslegen sin jobb å gi kommunene smittevernråd, det er det FHI og departementet som gjør.

I Elverum er smittesituasjonen under kontroll, og smitteveiene kan spores, ifølge kommuneoverlege Jon-Iver Fougner.

Derfor er det ikke nødvendig med et munnbindpåbud i hjemmetjenesten nå mener han, men det kan endre seg.

– Får vi mye smitte i byen som vi ikke vet hvor kommer fra, må vi vurdere det på nytt, sier Fougner.