PFU: NRK har brutt god presseskikk i sak om Grue kommune

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder NRKs omtalte av en mann som lå død i flere dager i en kommunal bolig. Grue kommune fikk kritikk for ikke å ha fulgt ham godt nok opp. Saken ble publisert på TV, radio og nett, og i nettartikkelen skrev NRK at en leder i kommunen hadde unnlatt å foreta seg noe videre da hjemmetjenesten ikke fikk tak i mannen.

Klager er Grue kommune. Ifølge klager har NRK beskrevet et hendelsesforløp som ikke stemmer. Detaljene ble hverken forelagt kommunen eller den omtalte lederen. De burde fått mulighet til samtidig imøtegåelse, og anledning til å korrigere feilaktige opplysninger. NRK har ikke kontrollert opplysninger godt nok, anfører klager. Ifølge klager har en av journalistene bindinger som burde vært opplyst om. Klager vil ikke spesifisere hva slags bindinger det er snakk om, men skriver at vedkommende er «personlig tilknyttet kommunen».

NRK innrømmer at klager ikke fikk god nok mulighet til samtidig imøtegåelse. Da klager ikke ble forelagt alle de nødvendige opplysningene, ble heller ikke opplysningskontrollen god nok, medgir NRK. Samtidig anfører NRK at disse opplysningene bare ble publisert i nettversjonen. Mediehuset avviser at journalistene har bindinger. En av journalistene bodde i kommunen til hun var 15 år gammel, men har i dag ikke tilknytning til stedet, skriver NRK. NRK påpeker at det er vanskelig å vurdere kommunens påstand når klager ikke vil si hva slags bindinger det er snakk om.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at journalister skal unngå bindinger som skaper interessekonflikter, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 2.2, og at mediene skal være åpne om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums forståelse av saken, jf. VVP 2.3. PFU kan imidlertid ikke vurdere angivelige bindinger uten at disse påpekes, og utvalget tar derfor ikke stilling til klagers påstand på dette punktet.

PFU merker seg at partene er enige om at den omtalte lederen burde fått bedre mulighet til å imøtegå beskyldninger. Utvalget slutter seg til denne vurderingen. Den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få mulighet til å imøtegå disse, jf. VVP 4.14, om samtidig imøtegåelse. Nettartikkelen inneholdt kritikkverdige påstander om hva lederen skal og ikke skal ha gjort, og vedkommende burde vært forelagt disse før publisering.

PFU fastslår at saken hadde offentlig interesse, og at kommunen måtte tåle et kritisk søkelys. Når kritikkverdige forhold omtales, er det også helt sentralt at pressen kontrollerer opplysningene og sørger for tilstrekkelig kildebredde, jf. VVP 3.2. PFU noterer seg at noen av de kritikkverdige påstandene i nettartikkelen ble fremsatt av anonyme kilder, og utvalget minner om at det stilles strengere krav til opplysningskontrollen ved bruk av anonyme kilder. PFU reagerer på at NRK ikke sjekket kildenes påstander med kommunen eller den omtalte lederen, som ble utsatt for kritikken og var sentrale for å kontrollere opplysningene, jf. VVP 3.2.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. november 2022

Anne Weider Aasen,

Nina Fjeldheim, Ellen Ophaug, Øyvind Kvalnes,

Gunnar Kagge, Ingrid Rosendorf Joys, Tove Lie