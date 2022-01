– Dette er en ung gutt som angrer på det han har gjort, sier mannens forsvarer Harald Grape.

Harald Grape er forsvarer for mannen som er siktet for frihetsberøvelse. Foto: John Inge Johansen / NRK

Mannen er siktet for frihetsberøvelse og blir framstilt for varetekstfengsling i Hedmarken tingrett klokka 13.00. Grape forteller at mannen meldte seg til politiet allerede tirsdag morgen.

– Han varslet politiet om at han skulle melde seg. Det gjorde han i går morges. Da gikk han rett i avhør, sier Grape.

– Hvorfor meldte han seg?

– Fordi han har empati med ofrene. Han vil gjøre opp for seg, sier Grape.

Har informert familien

Helge Hartz er bistandsadvokat for mannen som ble bortført. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Det er advokat Helge Hartz som er bistandsadvokat for 20-åringen som ble bortført. Han opplyser at han har vært i kontakt med familien etter pågripselsen.

– Jeg har informert min klient og hans familie om at det er en person som er pågrepet. Vi har avtalt å ta en prat etter fengslingsmøtet, sier Hartz.

Retten har, etter noe diskusjon, latt pressen være tilstede under fengslingsmøtet, men det er referatforbud.

Ble skutt og bortført

Det var natt til søndag at tre personer ble utsatt for en voldshendelse i Vingelen i Tolga kommune. Den ene av de tre ble tatt med bort fa stedet og var savnet fra søndag kveld, da han dukket opp på toget fra Gardermoen mot Lillehammer.

Tirsdag bekreftet også politiet opplysninger om at 20-åringen ble skutt og at gjeld kan være et motiv for handlingen.

– Det er løsnet skudd og en av hypotesene er at gjeld er innblandet, sa politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til NRK.