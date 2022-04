Kripos har varslet familien i Tyskland om dødsfallet.

Det var to menn fra Tyskland, i slutten av 40-årene, som skulle klatre i isen over Bjørndalsbekken, da den ene falt ned.

De var på starten av klatreturen da ulykken inntraff, opplyser fungerende stasjonssjef ved Nord-Gudbrandsdal politistasjon, Jørn Morten Sletta.

STOR UTRYKNING: Luftambulanse og nødetater er på stedet. Foto: Even Lusæter / NRK

De hadde tatt seg rundt 400 meter opp i lia da de skulle etablere stamplass, et sikringspunkt for klatringen.

– En av dem kom utpå isen på kanten og skled utfor. Da hadde ikke han sikret seg på noen måte, sier Sletta.

Redningsmannskapet antok at det var rundt 100 meter fra der han stod til der han ble funnet, opplyser han.

Erfarne klatrere

Klatrekompanjongen varslet nødetatene, som var raskt på plass, forklarer Sletta.

– Det tok ikke lang tid fra nødetatene var på plass til mannen ble erklært død, sier han.

RASKT UTE: Nødetatene var raskt på stedet, opplyser politiet. Foto: Even Lusæter / NRK

De to turistene, som var erfarne klatrere, reiste også sammen med en tysk kvinne på samme alder. Hun var ikke med på klatreturen den dagen og oppholdt seg i en hytte sør i dalen, opplyser Sletta.

Turistene fikk bistand fra politiets pårørendekontakt i går kveld, som også kontaktet den avdødes familie i Tyskland.

– De to er fortsatt i Norge, og det er naturlig at den tyske ambassaden vil bistå dem med det praktiske frem til de returnerer til Tyskland, sier Sletta.

– Tragisk uhell

Politiet gjør nødvendige etterforskningsskritt i saken og det vil bli tatt avhør, opplyser Sletta.

– Men det ligger for så vidt i sakens natur at dette ikke ender opp med tiltale. Det ser ikke ut til å være noe mer enn et tragisk uhell, sier han.

Området vil ikke bli sperret på noen måte, opplyser han.

VED OTTA: Bjørndalsbekken ligger rundt 7 km fra Otta sentrum.

Den avdøde vil bli fraktet tilbake til Tyskland og tatt hånd om av myndigheter der før begravelse, forklarer Sletta.

Livreddende førstehjelp

Til tross for utfallet av hendelsen, mener Sletta at alle nødetatene som var til stede utførte et godt teamarbeid.

Luftambulansen utførte livreddende behandling på stedet.

AMBULANSEHELIKOPTER: Alle nødetater var til stede, samt flere redningsinstanser. Foto: Even Lusæter / NRK

Redningshelikopter hentet ut den nå omkomne mens turkameraten ble ivaretatt på stedet.

Ressurser fra Norske Alpine Redningsgruppe samt Redningshelikopter Ørland deltok i redningsarbeidet.