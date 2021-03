Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I fjor var det tomme hytter og alpinbakker over hele landet. Det var kun lov å overnatte på hytta dersom den lå i egen kommune.

Mange kommuner var engstelige for at de ikke ville håndtere store horder av folk dersom det skulle oppstå smitte.

Heldigvis ser årets påske ut til å bli langt mer fleksibel.

TOMT: Bildet er tatt på Sjusjøen, påska 2020. Kun de som bodde i Ringsaker kommune, fikk bruke hyttene sine. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie åpnet fredag opp for at nordmenn kan dra på hytta i påsken. Betingelsen var at man tar ekstra smittevernhensyn.

– Vi anbefaler da å gjøre innkjøpene på forhånd, unngå kollektivtransport hvis det er mulig og å holde avstand til andre, sier Høie.

Veslemøy Eineteig Wedum, markedssjef for Alpinco, som blant annet eier Hafjell Alpinsenter og Kvitfjell Alpinanlegg, er letta.

JUBLER: – Det føles utrolig godt at vi får gjennomført påsken i anleggene våre. Påske er det beste som finnes, Veslemøy Eineteig Wedum, markedssjef for Alpinco. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nå håper hun at gjestene er sitt ansvar bevisst.

– Det er viktig å huske at det ikke er fritt fram selv om man drar til fjells. Det er viktig at de som er syke eller i karantene holder seg hjemme, sier Wedum.

Dette er anbefalingene for påskeferien: Ekspandér faktaboks Generelt: Hold deg hjemme hvis du ikke er frisk, og test deg så snart som mulig hvis du tror du er smittet med covid-19. Reiser: Reiser utenlands frarådes, med mindre de er strengt nødvendige. Unngå unødvendige reiser i Norge. Reise til (egen/lånt/leid) fritidseiendom kan likevel gjennomføres dersom du er særlig påpasselig med smittevern underveis og på feriestedet. Reis da med de du bor med eller tilsvarende nære, gjør helst innkjøpene før avreise og hold avstand til andre. Det er viktig å undersøke hvilke tiltak som gjelder i kommunen man oppholder seg i, for eksempel via kommunenes nettsider eller helsenorge.no. Hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge anbefalingene som gjelder hjemme. Hvis du er i karantene, eller venter på testsvar, bør du ikke dra på påskeferie, heller ikke til egen hytte. Er du på hytta og blir syk, bør du reise hjem. Hvis du blir ringt opp og satt i karantene, bør du dra hjem. Du kan reise på hotell innenlands, men hold avstand til andre gjester, og begrens opphold i fellesarealene. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du ikke reise på hotell eller liknende overnattingssted der mange samles. Det anbefales ikke å gå fra hytte til hytte, siden dette innebærer betydelig økt risiko for smittespredning. Dersom ubetjente hytter skal benyttes, bør det være mulig å reservere på forhånd, slik at ikke flere husstander/reisefølger er der samtidig. Dersom hytter ligger vanskelig tilgjengelig, og behov for helsehjelp og mulighet for karantene/testing kan medføre utfordringer for lokale helsemyndigheter, bør det lokalt vurderes om slike hytter bør anbefales stengt. Ved strengt nødvendige utenlandsreiser (for eksempel barn som skal besøke foreldre i annet land), er det svært viktig å være forsiktig på reisen og å overholde karantenebestemmelsene og krav om testing når man kommer tilbake. Reiselivsaktører bør vurdere å begrense tilgang til fellesarealer, for å redusere smitterisikoen og gjøre det lettere å overholde smittevernanbefalingene. Sosialt: Du bør unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken. Du bør unngå besøk av mer enn 5 personer i eget hjem. Dersom hjemkommunen din anbefaler å unngå besøk, bør du følge dette rådet, enten du er hjemme, på hytta eller annet sted. Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak frarådes overnattingsbesøk i påsken. Barn og unge under 20 år og aleneboende kan likevel ha overnattingsbesøk av 1-2 faste venner. Velg helst utendørsaktiviteter. Unngå å oppsøke steder der mange er samlet, og der det ikke er lett å holde avstand, som serveringssteder, skistuer, varmestuer, lekeland, badeland og liknende. Du kan besøke alpinanlegg, men unngå trengsel. Gudstjenester og andre markeringer: Ved gudstjenester og andre religiøse markeringer og livssynssamlinger i påsken gjelder regler, retningslinjer og anbefalinger for arrangement. Du bør ikke delta på slike samlinger utenfor din egen kommune. Kilde: Regjeringen.no

Lover bra for påsken

Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes landsforening er positivt til årets påske.

Bransjeforeningen representerer over 200 alpinanlegg i hele landet, og 7 av de største fjelldestinasjonene i Norge.

– Vi gleder oss til å ønske folk velkommen til anleggene våre, om de bor på hytte eller hotell.

ØNSKER SKIFOLKET VELKOMMEN: Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes landsforening er glad for at regjeringa ikke ber folk holde seg hjemme i påsken. Foto: Privat

Hun forsikrer om at de tar smittevern på alvor.

Bransjeforeningen har jobbet tett sammen med medlemmene, myndighetene, FHI og med kommuneleger i flere deler av landet helt siden 12 mars i fjor.

Da ble alpinbransjen pålagt å stenge.

Bookingen har svingt i tråd med rådene fra regjeringa, men Sylling Clausen sier at vinterferien var bra.

– Det er lovende for påsken med tanke på at mange tradisjonelt reiser til fjells da. Det at nordmenn heller ikke kan reise utenlands kan føre til at enkelte som normalt drar til utlandet, reiser til fjells i år, sier hun.

Kan dra på hytte eller hotell

Ifølge norske helsemyndigheter kan du reise til hytta – enten egen hytte, leid hytte – eller på hotell.

– Vi ber også våre gjester om å kjøpe heiskort digitalt og huske å sjekke kapasiteten i anlegget de dagene de vil på ski, sier Sylling Clausen.

Anleggene har begrenset heiskapasitet for å kunne overholde avstandskravet i skiheisen og i heiskøen. Derfor har de også begrensa antall heiskort til salgs.

Se pressekonferansen fredag 12.03.:

NRK Nyheter Du trenger javascript for å se video.

Snøen redder skiføret

Og det er ikke bare regjeringen som har lagt til rette for en fin påskeferie. Påfyll av snø de siste dagene har også gjort susen.

På Budor i Løten lavet snøen ned torsdag. Selv om vinden blåste kraftig, var løypekjører Terje Nilssen ute med løypemaskinen.

– Det blåser igjen med en gang, men jeg kjører nå for å lage ei god såle. Da pakker det seg såpass godt at det blir fint til påske, sier han.

Med «snøgaranti» på fem til seks måneder, er det vanligvis både gode skiløyper og åpent i alpinbakken ut april.

Men varmegradene de siste ukene har tæret på føret.

– Spesielt i bakken begynte det å bli dårlig, men nå blir det bra, sier Nilssen.

Jubler også langs kysten

Det er ikke bare til fjells folk vil reise i påsken. Mange velger å legge påskeferien til hytter ved sjøen.

Hvaler kommune i Østfold står klare til å ta imot turistene.

Kommunen ønsker påsketuristene velkommen, selv om smittetallene stiger flere steder på Østlandet.

ÅPNER OPP: Ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap) og konstituert rådmann Geir Kvisten, ønsker hytteeiere velkommen i påskeferien. Foto: Odd Skjerdal / NRK

Fredag var det ny smitterekord i Oslo.

– Vi er jo selvfølgelig bekymret, men vi har god beredskap og vi har hatt lite smitte på Hvaler nå i mars.

De er klare for å stenge ned på kort varsel.

– Selvfølgelig kan det skje ting før påske og at det oppstår store smitteutbrudd. Da må vi følge nasjonale råd – vi som alle andre. Da må alle forholde seg til det, enten man er fastboende eller hytteeier.

– Dette klarer vi igjen

Butikksjef Ole Lindekleiv på Kiwi på Skjærhalden er ikke skeptisk til at tusenvis skal komme til kystkommunen på påskeferie.

– Vi er veldig forberedt. Vi har gode vaskerutiner av kurver, vogner, overflater og bankterminaler. Alle slike ting er godt ivaretatt, samtidig som vi har en kundevert som passer på at vi ikke er for mange mennesker i butikken på en gang, sier han.

HAR TRUA: Butikksjef i Kiwi på Skjærhalden, Ole Lindekleiv er klar for tusenvis av hytteeiere i påsken. Foto: Odd Skjerdal / NRK

I fjor ble det innført hytteforbud i påsken fordi flere hyttekommuner var engstelige for sitt lokale helsevesen når innbyggertallet ble mangedoblet.

I år er tankegangen annerledes.

– Nå har folk en helt annen smittevernadferd enn i fjor, og alle er kjent med å følge regler og forskrifter som vi har i kommunene, sier ordfører Mona Vauger (Ap).