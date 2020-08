Da Atle Snarud snakket med moren sin på telefon for aller siste gang i mai var hun i fin form.

Inger Lise Snarud var under opptrening på Ryslingmoen sykehjem i Åmot og så frem til å komme hjem.

Derfor kom det som et sjokk da en overlege ved sykehuset i Elverum ringte kun to dager senere med beskjed om at moren var død.

Ingen, hverken sykehus eller sykehjem, hadde varsla de pårørende om at Inger Lise hadde blitt akutt syk og var innlagt.

– Vi kunne fått mange timer, nesten ett døgn med mamma, før hun gikk bort, hadde vi bare fått beskjed. Min søster og jeg har rett og slett blitt frarøvet en sist avskjed med mamma, sier Atle Snarud.

Fikk ikke se moren

SORG: Atle Snarud føler stor sorg over å ha mistet moren og muligheten til å ta farvel med henne. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

I over et døgn kjempet moren for livet, uten at sønnen og datteren var der for å støtte henne.

– Hun må ha vært fryktelig redd. Hun hadde sterke smerter, og måtte ligge å dø alene. Dette var brutalt for meg, sier sønnen.

Også overlegen som varslet om dødsfallet ble sjokkert over at ingen i familien visste at Inger Lise var innlagt og lå for døden.

– Han ble like forferdet som meg. Han beklaget på det sterkeste at vi ikke var blitt varslet.

SYKEHUSET: I over ett døgn lå Inger Lise Snarud kritisk syk på sykehuset, uten at hverken sykehjem eller sykehus varslet om at hun var innlagt. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Atle avtalte med legen som hadde gitt dødsbudskapet at de skulle få se moren på sykehuset. Han og kona kastet seg i bilen fra Grimstad og kjørte mot Elverum.

– Jeg trengte å ta avskjed med mamma, når situasjonen ble som den ble.

Men da de kom halvveis kom kontrabeskjeden. De fikk ikke se moren allikevel på grunn av korona-restriksjoner. De måtte eventuelt avtale med begravelsesbyrået, hvis de ville se moren.

– Det ble enda en stor emosjonell påkjenning for oss. Først får jeg ikke vite at hun er i ferd med å dø, så får jeg ikke se henne.

– Dette holder ikke

KRITISK: Tom Østhagen, pasient og brukerombud. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Den første instansen som gjorde feil var Ryslingemoen sykehjem. De har forklart at de forsøkte å ringe Lises datter én gang, uten å få svar.

Det holder ikke, sier Pasient- og brukerombud i Innlandet Tom Østhagen. Sammen med familien har ombudet sendt klage til sykehjemmet og sykehuset.

– Denne saken er spesielt alvorlig og det har svikta i flere ledd, sier Østhagen.

Pasientombudet er svært kritisk til kommunens håndtering av saken, og mener de har vært mer opptatt av å finne unnskyldninger enn å rydde opp i feilen som ble begått.

Sykehjemmet meldte ikke saken inn som et avvik, slik de skulle ha gjort.

Nå krever familien og ombudet at sykehjemmet rydder opp. De ber også Åmot kommune svare på hvordan de skal unngå at noe sånt skjer igjen.

– De må lære av denne saken. Den må opp på ledernivå. Kommunen må sørge for at de har både kompetansen som trengs og gode rutiner for varsling av pårørende, sier Østhagen.

Sykehjemmet innrømmer feil

BEKLAGER: Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem, Roar Vestad Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Etter at NRK konfronterte ledelsen ved sykehjemmet med kritikken snur de. Avdelingsleder ved Ryslingmoen sykehjem, Roar Vestad, sier hendelsen nå blir meldt inn som et avvik.

Avdelingslederen beklager overfor familien. Han sier sykehjemmet gjorde en feil ved at de ikke ringte alle som sto oppført som pårørende, og at de skulle prøvd til de fikk svar.

Moren på 61 måtte dø alene uten de nærmeste rundt seg. Hva synes du om det?

– Det synes jeg er helt forferdelig. Jeg beklager på det sterkeste at det har skjedd. Vi har ikke gjort nok for å gi pårørende beskjed om at mor ble lagt inn på sjukehus, sier Vestad.

– Føles som jeg har blitt frarøvet noe

INNRØMMER SVIKT: Avdelingsoverlege Anders Meyer-Nilsen Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Også Elverum sykehus innrømmer brudd på rutinene og sier det sviktet.

Da Lise ble lagt inn, ble ikke pårørende varsla, slik det skal gjøres.

– Det skal ikke skje. Sånn skal det ikke være. Det er trist og alvorlig, sier avdelingsoverlege Anders Meyer-Nilsen.

Sykehuset har på bakgrunn av denne hendelsen gått gjennom alle innleggelser ved sykehuset i en periode på 14. dager. Da oppdaget de at saken ikke er unik. Ved flere tilfeller mangla det dokumentasjon på at pårørende var varsla.

Sykehuset skjerper nå rutinene og saken er meldt inn som et avvik.

Avdelingsoverlege Anders Meyer-Nilsen sier også at sykehuset skulle ha lagt til rette for at familien kunne komme på sykehuset og se moren etter at de hadde fått dødsbudskapet.

Atle Snarud er selv hjelpepleier og synes saken er vond og alvorlig.

– Du har blitt frarøvet muligheten til å ta avskjed med noen du setter så stor pris på, som har vært der hele livet. Det er brutalt.