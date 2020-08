Tidligere denne uken fortalte sønnen Atle Snarud at han helt uventet fikk en telefon om at moren var død.

Sønnen Atle Snarud syndes det var brutalt å få beskjed om at moren hadde dødd uten at han hadde blitt varslet. Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

– Vi kunne fått mange timer, nesten ett døgn med mamma, før hun gikk bort, hadde vi bare fått beskjed. Min søster og jeg har rett og slett blitt frarøvet en siste avskjed med mamma, sa Atle Snarud til NRK.

Hverken sykehuset i Elverum, eller Ryslingmoen sykehjem i Åmot, varslet sønnen og datteren om at moren hadde blitt akutt syk og var innlagt på sykehus.

Vil at Fylkesmannen skal granske saken

Pasient- og brukerombudet i Innlandet har bistått familien i saken. De mener den er så alvorlig at de ber om at den granskes.

– Det er viktig at Fylkesmannen får vite om saken, og kan følge opp disse stedene slik at det faktisk skjer en forbedring, sier Marit Toverud, som er seniorrådgiver ved Pasient- og brukerombudet i Innlandet. Foto: Pasient- og brukerombudet

– Vi ser på dette som en alvorlig sak. Vi sendte klage direkte til de berørte parter i første runde. Nå ser vi at det er det nødvendig at Fylkesmannen også kommer inn og ser om det foreligger et pliktbrudd,.

Det sier Marit Toverud, som er seniorrådgiver ved Pasient- og brukerombudet i Innlandet.

Toverud påpeker at denne saken ikke er enestående.

Saken sendes til Fylkesmannen i Innlandet, og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM). UKOM er en uavhengig, statlig virksomhet som skal undersøke alvorlige hendelser og andre alvorlige forhold i helse- og omsorgstjenesten i Norge.

– Tar for lang tid

Sykehuset Innlandet har beklaget og gått gjennom sine rutiner. Ryslingmoen sykehjem sa først de skulle ta saken til etterretning, men snudde og la seg flate først da saken ble kjent i media.

Men fortsatt har ikke sykehjemmet svart på klagen fra Pasient- og brukerombudet som ble sendt i slutten av juni.

– Vi synes at det har gått for lang tid. Nå har Ryslingmoen fått en mulighet og god tid til å svare for seg. Så vi er skuffa over at vi ikke har fått svar ennå. Det synes vi pårørende hadde fortjent å få, så nå går saken videre til Fylkesmannen, sier Toverud.

– Vi burde ha blitt informert før media

Da NRK tok kontakt med ordføreren i Åmot i forrige uke visste hverken han, rådmannen og hans stab, eller sektorleder innen helse noe om saken. Den var heller ikke meldt som avvik.

Varaordfører i Åmot, Espen Andre Kristiansen (Ap), sier de burde vært informert tidligere og at de nå skal ta tak i saken slik at det ikke skjer igjen.

– Vi er lei for oss for at det her kunne skje, og det beklager vi veldig. Det ble tatt opp politisk i går, og det er klart at det her er en situasjon som aldri burde ha oppstått, sier Kristiansen.

Kristiansen sier det er viktig at kommunen lærer av dette, så det aldri skjer igjen.

– Vi burde ha visst dette tidligere, og det er en del av den gjennomgangen kommunen nå må gå igjennom og se på videre, sier varaordføreren.