Hun mener man bør vurdere å kaste Winther ut av Ap etter det hun kaller tillitsbrudd

Det ble dramatisk på fylkestinget da det ble avgjort med bare én stemmes overvekt at Innlendingene skal stemme over framtiden til fylket sitt.

Arbeiderpartiet hadde på forhånd bestemt seg for at de skulle stemme imot en såkalt rådgivende folkeavstemning. Ap-veteranen Erik S. Winther var ikke enig, og ble tungen på vektskåla under avstemningen.

Det har skapt reaksjoner innad i partiet.

– Å ikke varsle at man skal bryte med et klart partivedtak, det oppleves som et stort svik, sier styremedlem i Innlandet Arbeiderparti, Anne-Marte Kolbjørnshus.

– Bør få konsekvenser

Flere i Arbeiderpartiet kaller det Winther gjorde for et stort tillitsbrudd. Kolbjørnshus er klinkende klar på at hun forventer konsekvenser.

– Han har operert illojalt mot eget parti, mener hun.

Hun mener det bør diskuteres om det er grunnlag for at Winther skal ekskluderes fra partiet etter å ha vært medlem i 45 år.

– Dette kom helt overraskende på oss, og det er ugreit, sånn kan vi ikke ha det. Ifølge våre vedtak bør dette få konsekvenser for Winther, sier partifelle Kolbjørnshus.

AVGJORDE: Erik S. Winther ble tungen på vektskålen under avstemningen onsdag. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen mener også at det har skjedd et tillitsbrudd.

– Vi er skuffet over at en av våre egne bryter med en klar vedtekt. Vi var svært tydelige på at vi ville gå videre med Innlandet som ett fylke, sier Hagen.

Det er fylkespartiet som vil ta videre stilling til, og diskutere, om Erik S. Winther eventuelt skal ekskluderes fra partiet.

– Det er ugreit å bryte med partikollegaer i siste sving, men det er fylkespartiet og styret der som må ta stilling til konsekvenser.

UGREIT: Det er ugreit å bryte med partiet i siste liten, mener fylkesordfører Even Aleksander Hagen. Foto: Arne Sørenes / NRK

Senterpartiets Aud Hove har vært tydelig på at hun ønsker skilsmisse helt siden ny regjering åpna for det:

Hissig respons

79-åringen har vært medlem i Arbeiderpartiet i 45 år. Han har hatt en rekke roller i sin yrkeskarriere. Han var blant annet ordfører i Ringebu i en årrekke. Han var også sentral i forbindelse med vinter-OL-anlegget i Kvitfjell, der deler av utforløypa er blitt oppkalt etter han.

Han kjempa også i 50 år imot DNT-hytta Gråhøgdbu på Venabygdsfjellet. Den ble til slutt fjerna i mars i år.

I KULDA: Erik S. Winther har forståelse for at han har havnet i kulda, og at enkelte er lite fornøyd etter gårsdagens drama i Fylkestinget. Foto: Arne Sørenes / NRK

Han sier selv han har tålt å stå i en del stormer før:

– Det hender jeg står på saker helt til slutt og jeg pleier å få rett, sier Erik S. Winther.

Han forteller at responsen i Ap-gruppa var hissig, men det har han forståelse for. Og det har ikke bare vært negative tilbakemeldinger etter å ha gått imot eget parti.

– Jeg har det rimelig bra. I natt satt jeg oppe til klokken ett for å svare på hyggelige meldinger, sier han.

Selv frykter han ikke å bli kasta ut av Arbeiderpartiet.

– Jeg har hørt verre ting før, og jeg bryr meg absolutt ikke om det. Dette tar jeg med ro.

SPLITTELSE? Innlandet kan gå tilbake til Hedmark og Oppland. Innbyggerne skal nå stemme over hva de vil i en rådgivende folkeavstemning. Så må politikerne ta stilling til om de vil høre på det eller ikke. Illustrasjon: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Senterungdommen i Innlandet har vært positive til å løse opp igjen Innlandet og raste mot at Ap ville si nei til folkeavstemning.

Sjeldent noen ekskluderes

Lise Selnes er leder i Innlandet Arbeiderparti. Hun ble overrasket og ikke veldig glad over å se hvordan Winther stemte i fylkestinget.

Hun sier det er sjelden man ekskluderer medlemmer i Arbeiderpartiet. Men styret skal diskutere dette, og komme tilbake til hva slags prosess de eventuelt skal gjennom.

EKSKLUDERING: – Mange tenker helt klart at han bør ekskluderes nå, sier Lise Selnes i Arbeiderpartiet. Foto: Arbeiderpartiet

– Det er sentralstyret i Arbeiderpartiet som vedtar slike ting.

Mange tenker helt klart at han bør ekskluderes nå, men med bakgrunn i Arbeiderpartiets sjeldne tradisjon for å å gjøre slikt, synes Selnes det ville være en veldig dramatisk reaksjon.

Lars Nehru Sand beskriver det som utspant seg i Fylkestinget i går som dramatisk og uventet.

– Han valgte å bryte med partilinja og sikre flertall. Han var dermed lojal mot sitt eget lokallag Ringebu i stedet for å følge opp vedtaket til representantskapet i fylket.

Nehru Strand tror dette vil få personlige konsekvenser for Winther.

KONSEKVENSER: Kommentator Lars Nehru Strand er klar på at Eriks S. Winther ønsker å splitte storfylket Innlandet, men tror det kan komme konsekvenser mot Winther. Foto: NRK

Det er foreløpig ikke gitt en dato for folkeavstemningen som nå er vedtatt. Men resultatet av folkeavstemningen må være på bordet hos departementet innen 1. mars.

Å gjennomføre en folkeavstemning innen 1. mars, blir vanskelig, mener den politiske kommentatoren.

– De vil få veldig dårlig tid. Det blir en helt annen debatt om fylkets fremtid. Alle må gjøre seg opp en mening og gå til urnene. Hvordan det vil påvirke dynamikken, er vanskelig å forutse sånn saken er nå, sier Nehru Strand.