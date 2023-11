Pågrepet etter biltyveriraid på Østlandet

Innlandet politidistrikt melder at to menn i 30-årene i går ble pågrepet under en planlagt politiaksjon. De er siktet for grovt heleri eller medvirkning til dette.

Pågripelsene ble gjort på to ulike adresser på Romerike.

– Vi vurderer nå om disse to skal framstilles for varetektsfengsling, sier politiadvokat Christine Lundstein.

For en måned siden ble en annen mann pågrepet i samme sak, og har erkjent heleri av stjålne biler.

AVDEKKER NETTVERK: Politiadvokat Christine Lundstein. Foto: Privat

Det største gjennombruddet i saken ble gjort i forrige måned, da det ble avdekket et stort lager på Lena i Østre Toten.

Her ble det funnet 7 biler, men politiet mener ytterligere tre biler kan knyttes til dette lageret.

INTERNASJONALT NETTVERK: Politiet mener planen var å klargjøre disse bilene for å sendes til utlandet og selges der. Foto: Politiet

Internasjonalt nettverk

Politiets hypotese er at dette er et kriminelt internasjonalt nettverk, der bilene blir modifisert og sendt ut av landet.

De har benyttet seg av såkalt «frontlyshacking», der de kriminelle kan ta kontroll over bilen selv om eieren har nøklene.

Det skjer ved at de tar seg inn til bilens ledningsnett ved fremre hjulbue. Deretter kobler de seg på ledningsnettet ved frontlysene og på den måten får kontroll over bilen. Metoden er tidligere omtalt av bladet Motor.

En ekspert sier til magasinet at produsentene må jobbe med kryptering for å sikre seg mot denne typen tyverier.

Etterforskningen har avdekket at denne metoden er brukt på flere av bilene i saken.

Forfalsket dokumentasjon

Christine Lundstein har tidligere opplyst at flere biler er ført ut av Norge med forfalsket dokumentasjon. Hun regner med at dette også gjelder flere av disse bilene.

En bil som ble stjålet fra Innlandet i september ble for eksempel funnet igjen i Belarus med ukrainske skilter.

– Skremmende opplevelse

NRK har tidligere intervjuet en av bileierne som er blitt utsatt for dette. Marit Fredriksen bor på Stange i Innlandet, og sier at hun har opplevd det som skremmende at de tilsynelatende hatt eiendommen og bilen under en viss oppsikt før de gjennomførte tyveriet.

UTSATT FOR BILTYVERI: Marit Fredriksen fra Stange i Innlandet. Foto: Aleksander Nordengen Brevig/Privat / NRK

Her er lista over de 7 bilene som ble funnet i Østre Toten i forrige måned:

BMW stjålet på Lillestrøm januar 2023

Toyota RAV4 stjålet på Kløfta juni 2023

Toyota RAV4 stjålet på Kløfta juli 2023

Toyota LandCruiser stjålet på Kolbu juli 2023

Toyota LandCruiser stjålet på Vallset september 2023

Toyota LandCruiser stjålet i Valdres oktober 2023

Toyota LandCruiser stjålet på Holter oktober 2023

Alle de 27 bilene som er omfattet av denne saken er stjålet innenfor et begrenset geografisk område på Østlandet. Alle bilene er av relativt ny årgang, 2018-2022-modeller.

De fleste er Toyota Land Cruiser og Toyota RAV4, men det er også en Tesla og en BMW.

Etterforskningen har foregått siden juni i år. Det er gjort flere beslag i saken, men politiet vil ikke komme med noen nærmere detaljer om det.