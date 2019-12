– Det er en rapell i starten, men det skal vi klare, sier Børge Ousland.

Han står på en bratt fjellknaus i Steigen i Nordland og skuer ut over hav, skog og fjell. Ousland har funnet sitt paradis her nord, og bor selv på den vesle øya Manshausen rett utenfor Nordskott deler av året.

– Det jeg har falt for er jo naturen her i Steigen, og egentlig i hele Nord-Norge, forklarer Ousland.

FJELL OG HAV: Børge Ousland i tet over Norskottraversen. I bakgrunnen skimtes noen av de mange hundre skjærene som til sammen utgjør Fleinvær. Foto: Reidar Gregersen / NRK

NRK er i området for å filme «En naturlig helaften» som sendes på NRK TV 29. desember klokka 19.45.

Denne dagen viser polfareren fram ei av de virkelige perlene i området, nemlig Nordskottraversen.

Det er en mektig og luftig fjellrygg, med bratte stup på begge sider. Ousland har selv gått turen et vell av ganger, og skal guide NRK-følget trygt over.

En naturlig helaften Ekspandér faktaboks TV-program fra Ut i Naturen-redaksjonen i NRK.

Sendes hvert år i forbindelse med jula. 2019-utgaven blir den siste.

Som tidligere utgaver skal også årets Naturlige helaften kåre årets beste seer-natur-video.

12 videoer er i finalen, i løpet av programmet vises de alle, med vinner-videoen presentert helt til slutt.

Årets naturlige helaften er «pakket inn» med naturbilder og -opplevelser fra Steigen i Nordland.

Programleder Kari Toft og hennes team møter foruten Børge Ousland også eventyrerne Randi Skaug og den prisbelønte naturfotografen Audun Rikardsen, begge med tilknytning til Steigen.

Strabasiøst i isødet

Det er imidlertid en mer ekstrem variant av Børge Ousland vi har sett i desember.

Den siste måneden har den erfarne polfareren preget nyhetene omtrent daglig. En 85 dagers ekspedisjon gjennom Arktis ble knalltøff på slutten.

ISØDET: Børge Ousland og Mike Horn holdt spenningen oppe til det siste på sin ekspedisjon høsten 2019. Foto: Bengt Rotmo

Det hele endte imidlertid godt: Polfarerne kom fram til ekspedisjonsskipet Lance. Tredje juledag kunne de melde om at skipet var på vei mot åpent hav. Fjerde juledag var polfarerne tilbake på landjorda.

STEIGEN: Kommunen Steigen er plassert mellom Bodø og Narvik, med utsyn direkte mot Lofotveggen i havet lenger ute.

Luftig rappell

Også turen over det bratte fjellpartiet i Steigen kan være tøff nok for enkelte, for det er langt ned. Deler av turen må man sikre med tau, og flere steder er det snakk om å rappellere (klatreuttrykk som betyr å fire seg ned et vanskelig/bratt/høyt parti ved hjelp av tau, sele og karabinkroker.)

– Nå skal du gå bakover her, sett deg i selen og stol på tauet. Jeg er i andre enden, sier Børge Ousland til NRKs programleder Kari Toft.

LUFTIG: Skarp egg mot blå sjø. Foto: NRK

Vel nede de tre-fire meterne, blir det enklere. Her er det snakk om ta seg bortover en smal rygg. Ousland forteller at han har vært glad i den nordligste landsdelen helt siden han var der første gang som 12-åring.

– Det er både skjærgård og fjell her. Det er et sted for padling, eller å bare gjemme seg bort i fjellet slik vi gjør nå.

Norskottraversen Ekspandér faktaboks Fjellrygg i Steigen i Nord-Salten i Nordland

Turen starter på fjellet Sørskottinden (608 moh) og går videre over Skotstindan.

Turen opp til Sørskottinden er definert som «enkel». Det er fra der at den mer tekniske delen av ruta starter.

Den tekniske delen starter med en rapell på fire-fem meter, så her må du ha eller være i følge med noen med klatrekompetanse.

Etter rappellen er du nede på selve eggen. Den går i en bue bort til tindene på motsatt side av Nordskott-dalen.

Eggen er flere meter bred, men kan være litt utsatt enkelte steder. De fleste velger å sikre med tau på enkelte partier, eller hele veien over.

I andre enden kommer man til nye topper, og via en renne tar man seg ned til Nordskott-dalen igjen. Det er flere muligheter for returer her. Kilder: ut.no

Ned til havet

Turen fortsetter bortover den smale fjellryggen. Klatrerne går i tau hele veien, men uten at det er særlig teknisk eller vanskelig.

Bare helt på slutten kommer man til en kort, men luftig klatreetappe. Etter det gjenstår bare nedstigningen til havet.

PROGRAMLEDER: Kari Toft leder «En naturlig helaften», som sendes på NRK hvert år i jula. Foto: Børge Ousland

Børge hjelper NRKs programleder Kari over den siste kanten.

– Det har vært en utrolig flott tur, det håper jeg du også synes!

– Det har vært luftig, men et minne for livet, sier Kari Toft.

