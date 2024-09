På grunn av budsjettkutt får ikke studentene jobbe alene med de store oppgavene.

Samskriving krever mindre veiledning og blir billigere for skolen.

– Jeg ønsker å skrive om det jeg vil og jobbe på min måte, sier Vårin Dagsgard Marstein.

20-åringen studerer sammen med venninnene Sara Rumen Krotev og Anine Simensen Hermo på andreåret på internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet.

Marstein er utenfor skolen leder for Innlandet SU, men uttaler seg som student i saken. Foto: Frode Meskau / NRK

– Den kreative friheten blir ytterligere begrenset hvis du må forholde deg til en person til. Jeg tror samskriving kommer til å gjøre det vanskeligere for folk til å kunne skrive gode bachelor-oppgaver enn hvis man gjorde det selv, sier Krotev.

NSO: – Helt absurd

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Kaja Ingdal Hovdenak, er ikke kjent med at slik tvungen samskriving har skjedd eller skjer ved andre skoler eller studier.

De reagerer sterkt og mener studentenes studiekvalitet er i fare.

– Jeg synes det er helt absurd at vi tar beslutninger på grunnlag av rett og slett sparekutt, framfor faglige vurderinger.

Kaja Ingdal Hovdenak er leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det er selvsagt at det går utover kvaliteten på utdanningen; at studenter ikke har mulighet til å fordype seg i egne interesseområder og drive med et prosjekt fra start til slutt på egen hånd.

Hun forventer at institusjonene får mer penger fra regjeringen for å sikre kvaliteten på studiene framover.

Lærer: – Ødeleggende

Førsteamanuensis Gjermund Forfang Rongved ved internasjonale studier på Høgskolen i Innlandet, reagerer kraftig på at endringen er tredd ned over hodene på dem.

Foto: Frode Meskau / NRK

– En særs viktig ting man får anledning til på slutten av tre års studier hos oss, er å fordype seg i en selvvalgt tematikk og få skrive en selvstendig bacheloroppgave.

Han sier det er et studie med mange ulike fagretninger, som krever at man jobber selvstendig.

– Men nå blir de tvunget til et samarbeid. Det vil gi veldig mye dårligere læring, og være ødeleggende for vårt studium, mener han.

Førsteamanuensis Gjermund Forfang Rongved, sier imidlertid at han hører at ledelsen har innkalt de studieprogramansvarlige til et møte i neste uke, og håper dette betyr at ledelsen nå ønsker å komme studenter og ansatte i møte, og finne en fornuftig løsning. Foto: Frode Meskau / NRK

Han har erfaring med at man på master, noen steder, krever at de har et selvstendig arbeid å vise til, og nå får ikke studentene det.

Han mener det finnes mange andre måter å kutte på, som ikke har like negative konsekvenser.

– Men å innføre akkurat dette kuttet er for oss en rød linje, som vil være, etter mitt perspektiv, skadelig for studiekvaliteten. Derfor må vi finne andre løsninger, sier han.

Disse studiene er på fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Dekan Marit Roland, sier alle studier på hennes fakultet skal samskrive på bachelor- og master på grunn av budsjettkutt. Dette er studiene: Beredskap og krisehåndtering

Bærekraft

HR, ledelse og digitalisering

Juss og psykologi

Markedsføring, kommunikasjon og reiseliv

Music Business

Samfunnsfag, filosofi og politikk

Økonomi, regnskap og innovasjon Les mer.

Må kutte flere millioner

Flere høgskoler og universiteter hadde negativt driftsresultat i 2023.

Høgskolen i Innlandet er en av de som må kutte flere titalls millioner i driften neste år. Ledelsen har ikke utelukket at antall ansatte må reduseres.

Skolen får i år overført 1,484 milliarder kroner. Neste år blir summen redusert med cirka 60 millioner.

I juni meldte høgskolen at de måtte trekke 20 studier.

Flere studiesteder hadde et negativt driftsresultat i 2023 Disse hadde et negativt driftsresultat, ifølge studentavisen Khrono. NTNU –108 (196, -53)

Høgskulen i Volda –56 (6, 9)

Universitetet i Sørøst-Norge -54 (65, -47)

Høgskulen på Vestlandet -46 (7, -72)

Høgskolen i Innlandet -41 (9, -17)

Universitetet i Stavanger -40 (87, -37)

Universitetet i Agder -22 (-14, 7)

Nord universitet –21 (23, 8)

Norges Hnadelshøyskole -9 (30, -6)

Høgskolen i Østfold –8 (31, -17)

Norges Idrettshøgskole -7 (6, -18) Lå i null: Norges Musikkhøgskole Disse hadde et positivt driftsresultat: UiT Norges arktiske universitet

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

OsloMet

Kunsthøgskolen i Oslo

Høgskolen i Molde

NMBU

Arkitekt og designhøgskolen i Oslo

Samisk høgskole Kilde: Khrono

– Det å samskrive på en bacheloroppgave og en masteroppgave er ett av flere tiltak for å kutte kostnader, fordi vi har for høye utgifter i forhold til inntektene våre. På både høyskolen og fakultetet. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Står på sitt

På de fleste studier er det vanlig at man kan velge om man vil samarbeide eller jobbe alene.

Dekan Marit Roland ved Handelshøgskolen Innlandet, fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, sier beslutningen om samskriving er tatt og ikke vil bli endret.

I juni fikk høgskolen i Innlandet beskjed om at de kan bli universitet.

Fakultetet har fire mastere med ulike fordypninger, mange masterstudenter og over 19 bachelorutdanninger.

Noen av disse studiene har hatt samskriving, andre har ikke hatt det.

– Som ett av flere tiltak knyttet til endret rammevilkår og lavere inntekter, har vi innført at man må skrive sammen på alle bachelorutdanninger og alle masterutdanninger.

– Det er en tilpasning til en økonomisk situasjon. Det er ikke bare samskriving vi har innført, vi har kuttet valgemner, vi har slått sammen en god del emner, vi har kuttet på emner hvor vi har under et visst antall studenter som har meldt seg opp, sier dekan Marit Roland. Foto: Arne Sørenes

Roland sier at de har gjort sparekutt både i studieporteføljen, i ordinær drift og i administrasjonen. I tillegg til endringer eller tiltak knyttet til eksternt finansiert forskning og utdanning.

– Vi prøver både å kutte utgifter og øke inntekter.

Mener de er dårlig informert

– Jeg har forståelse for at de må spare penger, men til samme tid har ikke vi fått høre noe om dette på forhånd. De har ikke spurt hvilke konsekvenser dette får for oss, sier Vårin Dagsgård Marstein.

Studentene sier det kan være positivt å samarbeide, men lister opp flere grunner til at man ikke bør samarbeide på en sånn stor oppgave.

Vårin Dagsgard Marstein, Sara Rumen Krotev og Anine Simensen Hermo vil ikke samskrive på den avsluttende oppgaven. Foto: Frode Meskau / NRK

Blant annet:

Juksing, ved at den ene for eksempel bruker kunstig intelligens.

At den andre personen ikke er flink på kildeføring.

Eller at den andre personen ikke ønsker å gjøre en god jobb, og sluntrer unna.

– Det å skrive bachelor sammen kan hindre folk i å søke seg inn på det de ønsker, sier hun.

Vårin Dagsgard Marstein og Sara Rumen Krotev reagerer. Foto: Frode Meskau / NRK

Dekan Roland sier hun skal se på rutinene og dialogen høgskolen har hatt med studentene, siden de ikke føler seg godt nok informert. Men beslutningen om samskriving står altså fast.

Kravet gjelder ikke alle studiene på høgskolen i Innlandet, men høgskolen har ikke samlet oversikt, forteller prorektor utdanning Stine Grønvold.