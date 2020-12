Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ei venninne av meg gikk også tom for de samme pillene. Hun måtte kjøpe et brett av meg her om dagen.

Det forteller 23 år gamle Martine Nord Halvorsen. Hun har vært innom flere apotek for å få tak i p-pillen Synfase, som det har vært mangel av siden april.

Til slutt måtte hun kontakte sykehusapoteket før hun endelig fikk kjøpt seg nye brett.

Halvorsen bruker p-piller hovedsaklig for å minske mensensmerter. Hun sier hun ikke ønsker å gå over til andre piller, dersom hun ikke får tak i de hun bruker til vanlig.

– Jeg har hatt ganske mye problemer med å finne p-piller som passer til meg. Det hadde vært veldig kjipt om jeg ikke fikk tak på de, sier hun.

Ønsker bedre oversikt

Det har også vært mangel på de populære prevensjonspillene, Yasmin, Yasminelle og Yas, i flere måneder nå.

Denne uka skal disse være tilbake i hyllene, men mindre salg av én type p-pille fører til mer salg av en annen. Og nå er det mangel på en av Norges mest brukte p-pille, Microgynon.

De siste årene har det vært mer legemiddelmangel enn tidligere. Nå ønsker Forbrukerrådet en endring for at folk lettere skal få tak på medisinen sin.

MANGEL: Det var mangel på blant annet p-pillen Yasmin i apotekene fra 1. juli til 2. november i år. Disse skal være tilbake i hyllene i løpet av denne uka. Legemiddelverket har registrert at det har vært mangler på 1365 legemidler i 2020. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Hvis det er tomt for medisiner på et apotek, vil Forbrukerrådet at det skal være lettere å finne fram til andre apotek som har medisinen man trenger.

I Sverige kan man finne disse opplysningene i en database over alle medisiner. Der kan svenskene klikke seg inn, og se hvilke apotek som har medisinen tilgjengelig i hyllene.

Den funksjonen vil Forbrukerrådet ha på plass også her i Norge, melder de i en pressemelding til NRK.

– I dag er det slik at du må drive oppsøkende detektivvirksomhet for å spore opp medisinen du trenger. Når medisinen faktisk er å oppdrive her i landet, må vi klare å få den frem til dem som trenger den. Her kan apotekbransjen trå til og spare folk for engstelse, tid og dårligere helse, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

PÅ VENT: Av dem som ikke fikk tak i medisinen sin, var den livskritisk for flere enn én av ti. Fire av ti måtte vente lenger enn en måned før de fikk medisin, ifølge undersøkelsen. Bildet er av forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Mangel på råstoff

Undersøkelsen Forbrukerrådet har gjort viser at folk i tillegg blir stresset og engstelige av å ikke få tak i medisinen sin.

– Det kan dreie seg om at du må gjennomlide kraftige migreneanfall, ikke får styrt blodsukkeret ditt eller behandlet depresjon. Barn kan få vanskeligere dager uten ADHD-medisin. Det kan altså dreie seg om både fysisk og psykisk smerte, sier Blyverket.

Statens legemiddelverk melder at de har registrert mangler av godt over tusen medisiner. Om lag 10 prosent av disse er knyttet til koronapandemien, ifølge industrien.

Men årsaken til at du kanskje ikke har fått tak på den p-pillen du vanligvis bruker er mangel på råstoffer som brukes i de forskjellige pillene.

– Man har ikke fått tak i de hormonene som trengs for å lage p-pillene, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelkontroll.

TOMT: Nå som en del har valgt et annet alternativ, blir det også mangel på andre typer p-piller. – Det har medført større salg av andre p-piller enn det produsenten har klart å levere. Derfor har vi nå fått en mangel på p-pillen Microgynon. Den mangelen vil nok vare til litt ut i januar, forteller Madsen. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Madsen mener at dersom du kommer på apoteket og ikke får den p-pillen du pleier å bruke, så må du snakke med fastlegen din for å få et alternativ, slik at du ikke risikerer å bli uønsket gravid.