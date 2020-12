Reagerer på manglende smittevern i Hamar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folk så på oss som om vi var bankranere eller smittespredere. Ingen andre i butikken hadde på seg munnbind.

Det sier Hans-Ole Hummelvoll. Han er opprinnelig fra Hamar, men bor i Oslo.

I helga var han tilbake på gamle trakter. Han ble møtt av en helt annen virkelighet enn i hovedstaden.

– Hva i all verden slags regler er det som gjelder her, tenkte jeg.

Hans-Ole Hummelvoll syns smittevernet i hjembyen var for dårlig. Foto: Privat

Hummelvold forteller at restaurantene var fulle av folk. Og han reagerer på at de satt veldig tett.

– At énmeters reglen ble overholdt hadde jeg store problemer med å se. Folk satt rygg mot rygg med folk på andre bord. Det eneste smitteverntiltaket jeg så var antibackflaska ved inngangspartiet, sier Hummelvoll.

– Som å løpe maraton

Hummelvoll fortalte om dette i NRK Innlandets morgensending tirsdag. Han var bekymra for at Hamar kunne bli en koronarød by. Det har gått nærmest troll i ord.

Torsdag kveld satte kommunen i gang strenge tiltak på grunn av smitteutbrudd.

De siste to ukene har det vært koronautbrudd i 33 av fylkets 46 kommuner.

Fylkesmann Knut Storberget er svært bekymra for situasjonen i Innlandet.

– De siste par ukene er det vi som har størst økning. Samtidig ser vi at områder i Norge som har slitt mye den siste tida har en nedgang. Det gir grunn til stor bekymring.

På smittetoppen i Innlandet er kommunene Sør- og Nord-Fron, som nå er blant de kommunene i landet som har flest smittede per innbyggere i landet.

Storberget er ikke med på at folk i Innlandet slurver mer enn andre. Men han understreker at det er viktig å følge de nasjonale reglene.

FYLKESMANN: Knut Storberget Foto: Geir Randby / NRK

– For viruset tar ikke juleferie. Vi kan ikke slippe opp på hygienereglene. Jeg ser det som at vi løper et maraton, og nå må vi bare stå løpet ut.

– Som å reise tilbake i tid

Hans Ole Hummelvoll er ikke den eneste fra Oslo som har reagert på at det er så stor forskjell mellom Oslo og Hamar og Lillehammer. Han uttaler seg på vegne av flere.

Han beskriver togturen fra Oslo til Hamar som å reise i en tidsmaskin tilbake til tida før pandemien.

– Hvis vi hadde tatt en tidsreise hadde jeg kun stussa over antibackene ved inngangsdøra, ellers så Hamar ut akkurat slik jeg kjenner det.

Nå skal det bemerkes at Oslo har slitt langt mere med smitte på utesteder enn Oslo, men at de stengte ned har snudd smittetrenden i hovedstaden.

Og i Innlandet er det foreløpig heller ikke påbud om maske. Så de han møtte uten den beskyttelsen gjorde ikke noe galt.

– Ikke vær redde for å dra hjem

Kommuneoverlegen i Oslo, Sondre Wist Lauvdal, sier folk ikke skal være redde for å dra hjem i jula.

– Julen er en viktig familietid for mange, og det har vært et spesielt år. Er du symptomfri og kan feire jul i tråd med smittevernreglene, så er det ingenting i veien for å reise hjem.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, oppfordrer alle som reiser fra Oslo til hjemkommunene til å ta med seg gode smittevernvaner.

HELSEDIREKTØR: Espen Nakstad Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Det viktigste er å holde avstand når du besøker familien i jula. Ellers er det fornuftig å ha på munnbind når man er på plasser med stor trengsel, som når man reiser kollektivt.

Nakstad presiserer også at ulike regioner har forskjellige tiltak ut fra hvordan smitten er.

Hans Ole Hummelvoll mener det er viktig at alle er bevisste på smittevern. Han minner hjembyen om at det handler om en felles dugnad, hvor alle må bidra.

– Det er en lang vinter, la oss dra lasset sammen. Kanskje skal man være litt mer forsiktig når man handler til jul eller går ut på resturant, konkluderer han.

MUNNBINDPÅBUD: I julestria på Storo storsenter i Oslo må alle bruke munnbind. Slik er det ikke på Hamar. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

Siste: Torsdag kveld bestemte Hamar kommune å stenge servering klokka 22 om kvelden. De innfører også to-meters regel i butikker og kjøpesenter, og ordfører Einar Busterud anbefaler munnbind.

– Det er vi litt dårligere på her, men jeg ser stadig flere på gata som bruker munnbind. Jeg anbefaler nå folk å bruke det, og det gjelder også på kjøpesenter.

Merknad: Hans Ole Hummelvold er hovedverneombud i NRK, men har uttalt seg om denne saken som privatperson.