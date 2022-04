19-åringen fra Syria går siste året på videregående skole. Avsluttende prøver og russetid står for døra. Han har mer enn nok å gjøre.

Men det stoppet ham ikke fra å kjøpe sin egen restaurant.

Nå driver Osama Alsalloum restauranten ved siden av skolen og planlegger å servere klassekompisene mat i russetida i stedet for å feste sammen med dem.

– Da kommer de og kjøper kebab fra meg da, så får jeg litt russestemning fra dem på en måte, smiler Osama.

EGEN RESTAURANT: Osama Alsalloum er i full gang bare uker etter at han overtok. Foto: Frode Meskau

– Veldig kult

Han kom til Norge sammen med familien sin for bare sju år siden. Ved siden av skolen har han jobbet i farens restaurant.

Vennene hans er imponert over det han har fått til.

– Jeg syns han kan være et forbilde for mange. Jeg tenker at det er et bra valg og støtter ham 100 prosent, sier Hassan Ghalban.

IMPONERT: Kompisene til Osama er stolte av vennen sin. Heretter blir det kanskje kebab til lunsj. Foto: Frode Meskau

– Det er veldig kult da, at han har gjort det. Og jeg tror han gjør det veldig bra også, sier Syver Nordstad.

Han har allerede handlet hos kompisen og er veldig fornøyd med både maten og servicen.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Et annet valg

19-åringen slo til da en kebab- og pizzarestaurant i Elverum kom for salg på Finn.no for noen uker siden.

– Da tenkte jeg at den her skal jeg kjøpe. Nå har jeg drevet i litt over to uker og det går helt fantastisk, sier Osama.

Så mens andre knapt kan vente med å få på seg russedressen og starte festen, så velger Osama heller å jobbe.

– Jeg skal feire det, men her i restauranten. Jeg har tenkt å ha åpent til klokka tre på natta hver dag når det er russefeiring.

ARBEIDSMORAL: Osama Alsalloum er vant til å jobbe og sier han har fått med seg arbeidsmoralen hjemmefra. Foto: Frode Meskau

Det er ikke noe stort offer å droppe festingen. Russetida er ikke noe han har tenkt så mye på uansett, sier han.

NHO Innlandet: – Veldig godt jobba

NHO i Innlandet sier det ikke er mange unge som gjør noe slikt.

– Bemerkelsesverdig, vil jeg si. Han høres ut som en veldig ressurssterk og arbeidsvillig ungdom som går inn for å bygge opp noe og kanskje følge drømmen

Det sier seniorrådgiver i NHO, Linn Alicia Slora Kristiansen.

I arbeidslivet snakkes det mye om å ha erfaring, og den erfaringen må man bygge stein for stein og skaffe seg selv, sier Slora Kristiansen.

– Nå bygger han erfaring i arbeidslivet og som gründer samtidig som han fullfører skolen. Det er et kinderegg egentlig.

Unge i næringslivet Ekspandér faktaboks I 2020 var det 6.223 personer mellom 16 og 24 år som etablerte seg i næringslivet som eier eller styrer i et selskap. 5.969 i denne aldersgruppa etablerte sitt eget enkeltpersonsforetak (ENK), i følge statistikken til SSB. Kilde: SSB

Lite søvn å få

Osama blir sikkert like trøtt som russevennene sine. Han har allerede fått kjenne på hvor lange dager det kan bli når man driver sin egen restaurant.

– I helgene kan jeg ha åpent til klokka fire-fem om morgenen og på vanlige dager kanskje til tolv-ett. Pluss noen timer med rydding. Det er lange dager, sier 19-åringen.

Kameraten Hassan Ghalban mener Osama har klart noe ikke så mange andre klarer.

FORBILDE: Hassan Ghalban synes kompisen er et forbilde. Foto: Frode Meskau

– Han har klart å åpne sin egen bedrift. Helt alene. Jobbet først med foreldrene sine og fått til det der nå, samtidig som han passer på studiet sitt, sier Hassan.

Drømmer om å bli flygeleder

Osama Alsalloum har spart penger i flere år og hadde akkurat nok til å kjøpe restauranten i Elverum.

Han innrømmer at det er litt tungt med både skole og egen bedrift, men det går bra, sier han. Arbeidsmoralen har han fått med seg hjemmefra.

– Fra min far. Og min oppvekst. Da er jeg vant til slike lange dager.

KEBAB: Osama Alsalloum serverer kebab og pizza i restauranten sin. Foto: Frode Meskau

Når han er ferdig med videregående til sommeren, har han tenkt å ta et friår. Men bare fra skole.

– Jeg vil heller jobbe og tjene penger for framtiden min enn å sitte hjemme og slappe av.

På sikt kan det hende pizza og kebab blir byttet ut med fly.

– Jeg har lyst til å bli flygeleder. Det er min drøm. Men jeg har også lyst til å fokusere på business. Kanskje også åpne flere restauranter, hvis dette går bra, sier Osama Alsalloum.