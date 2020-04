Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Eldri Siem (Sp) er ordfører i den kommunen som lenge var verst rammet av koronaviruset i Norge.

Hver sjette innbygger satt i karantene, og det var påvist 36 smittetilfeller.

Etter flere uker med strenge tiltak og hardt arbeid fra kommunen, nærmer tallet på innbyggere i karantene seg null.

HARDT RAMMET: Kommunen i Oppland var lenge hardt rammet av viruset. Kommuneoverlege i Sel, Therese Renaa, fortalte om hektiske dager for noen uker siden. Foto: Geir Randby / NRK

Nå forbereder ordføreren seg på gjenåpningen av skoler og barnehager. Det er ikke uten bekymring.

– Det er godt forståelig at folk er bekymret. Vi kan risikere en ny oppblomstring av viruset.

Ordføreren vil derfor helst se an når barneskolen skal åpne. Dette for å unngå at ny smitte skyter fart, etter åpningen av barnehager og 1.–4 klasse.

Kommunen har tirsdag kun tre personer med påvist smitte. Men ordførerens største bekymring er at folk uten symptomer likevel kan være bærer av viruset.

– Det har vært prøver av folk med få eller lite symptomer som er positive. Vi kan få flere smittetilfeller og da må vi stramme inn igjen og gjøre nye tiltak.

Hun understreker at kommunen tar sine lokale vurderinger, og derfor vil vurdere å avbryte åpningen av barneskolen om hun ser en økning i antall smittede fram til 27. april.

HARDT RAMMET: Otta i Sel kommune ble hardt rammet av koronaviruset. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Fylkesmannen: – Barn ikke særlig utsatt

Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, mener det er grunn til å la seg berolige av «solide faglige råd».

– De minste er ikke så utsatt for smitte som andre.

Nå venter Fylkesmannen på retningslinjer fra staten på hvordan åpningen skal skje. Han forteller i likhet med kunnskapsminister Guri Melby (V), at barn i risikogruppen kan holde seg hjemme, og at de skal få tilrettelagt undervisning.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NRK i dag at det er trygt å sende barna på skolen.

Oslo: Noen barnehager vil holde stengt

I tirsdagens direktesending om koronakrisen på NRK1 gjorde Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) det klart at noen må belage seg på å vente med å sende barna sine i barnehagen.

– Alle barnehager kommer ikke til å bli åpnet fra den 20., slo Johansen fast og viste til krav om avstand og hygiene.

Johansen sier at det er for tidlig å si om alle 1.- 4.-klassinger i Oslo får begynne på skolen igjen den 27. april.

– Målsetningen er at foreldre trygt skal kunne sende barna sine på skole og at lærerne trygt kan undervise.

– Utdanningsetaten jobber på spreng for å tilrettelegge for dette. Men det er mye angst og usikkerhet ute og går. Dette er en krevende prosess, sier Raymond Johansen.

Mest smitte i Oslo

Johansen understreker også i dag at Oslo er i en annen smittesituasjon enn resten av landet.

Han vil likevel ikke spekulere i om skoler kan bli holdt stengt i bydeler med mye smitte, eller om det kan være aktuelt at ikke alle elevene går på skolen hver dag for å overholde kravene om avstand.

Fakta, ikke frykt

Byrådslederen er enig med barneombud Inga Bejer Engh, som i Dagsrevyen i går sa at foreldre må la seg styre av fakta, men ikke frykt.

Den nasjonale veilederen om skoleåpning som er ventet om kort tid, vil være avgjørende, ifølge Johansen.

Utfordrende for barn å følge smittevernråd

Den nasjonale veilederen kommer 16. april. Da har ordføreren i Sel kun en arbeidsdag på å forberede åpningen av barnehagene.

Og det at barn skal følge smittevernråd er utfordrende.

– Barn er barn, og rådene om god håndvask og to meter avstand er det ikke lett å få barn til å følge.

Ordføreren ser ikke bort ifra at de må benytte seg av de ekstra dagene kommunene kan bruke, hvis de trenger det på å forberede seg.

TOMT: Rundt om i landet står klasserom tomme. 27. april skal de minste elevene få komme tilbake på skolen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Sender datteren i barnehagen, uten skam

Over femten tusen foreldre har meldt seg inn i en gruppe på Facebook der de forteller om at de er bekymret for at barnehager og skoler åpner fra 20. april.

De mener regjeringen burde ventet lenger.

Gruppen heter «Barnet mitt skal ikke være prøvekanin for Covid-19». Det fikk blogger, politiker og småbarnsmor Line Victoria Husby-Sørensen til å reagere.

Moren fra Bamble har blitt kalt en egoistisk mor, som bruker barnet sitt som prøvekanin, fordi hun vil sende datteren på 3 år i barnehagen når den åpner.

– Det er dårlig gjort. Bare fordi jeg følger myndighetenes råd.

FØLGER MYNDIGHETENE: Husby-Sørensen skrev et blogginnlegg om at hun sender datteren sin i barnehagen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

24 000 har skrevet under på en underskriftskampanje om å vente med å sende barna i barnehage og skole.

Etter at Husby-Sørensen skrev et blogginnlegg om at hun synes det er helt i orden å sende barna i barnehagen, har hun fått nesten utelukkende positive tilbakemeldinger.

– Selvfølgelig skal det være lov å være skeptisk og kjenne på frykten. Men det skal også være rom for å velge ut fra hva myndighetene gir oss mulighet til.

Hun understreker at for mange er det fint å vite at man ikke trenger å kjenne på skam for å sende barna i barnehagen neste uke.