– Jeg synes det var leit, sier Heggelund.

Ordføreren skulle etter planen holde tale og bekranse en minnebauta over finnskoginger som falt under andre verdenskrig. Men det ble det ikke noe av.

Hun fikk nemlig beskjed av soknepresten at menighetsrådet ikke ville ha henne som en del av seremonien ved Åsnes Finnskog kirke.

De hadde gjort et enstemmig vedtak om at ordføreren ikke var velkommen på markeringa. Dermed måtte kransen legges ned i forkant.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Sinte over skolenedleggelse

Bakgrunnen for det dramatiske vedtaket er at Senterpartiet og ordføreren vil legge ned den lokale skolen på Sønsterud i tillegg til et bofellesskap for eldre i grenda. Det har satt sinnene i kok. 2500 underskrifter er samlet i et innbyggerforslag mot nedleggelse av to grendeskoler og bofellesskapet.

Ordfører Kari Heggelund innrømmer at hun ble lei seg da hun ikke var velkommen.

– Jeg ble overrasket, og synes det er leit at 17. mai ble brukt til en slik type markering. Vi må huske hva 17. mai står for, sier hun.

Hun understreker at dette er en sak partene må snakke om i ettertid, ikke inst fordi hun må få gjøre pliktene sine som ordfører uavhengig av politisk uenighet.

Det var kommunestyret som gjorde vedtak om nedleggelse. Hun har som ordfører også har andre oppgaver. Heggelund liker ikke at politikk og kirke blir blandet på denne måten.

Samtidig føler hun at hun at hun likevel fikk være med på en verdig markering i og med at hun fikk lagt ned krans i forkant.

Hun sier hun forstår over at folk er fortvilet og at det er vanskelig for dem som direkte berøres av endringer.

– Men vi håper jo at tilbudet skal bli bedre på sikt, sier hun.

– Gjorde ikke noe galt

Leder i menighetsrådet Anne Bredvold angrer ikke på noe, og mener hun og menighetsrådet ikke har gjort noe galt.

– Det hadde skåret seg fullstendig om vi skulle ha invitert noen som vil legge ned bofellesskapet når vi vil bevare det, sier Bredvold.

STÅR PÅ SITT: Leder i menighetsrådet Anne Bredvold, angrer ikke på at de ikke ville ha ordføreren som taler. Foto: Tom / NRK

Hun sier at de gjorde det for soknet og for de eldre.

– De har ingen til å tale sin sak, så derfor gjorde vi dette, sier hun.

Bredvold legger til at de ikke nektet ordføreren å komme, men at de ikke ville at hun skulle tale.

Hun avviser at de blandet kirke og politikk.

– Dette var ikke en ren kirkegudstjeneste, sier hun.

Opplæring

Leder i Åsnes kirkelige fellesråd Åse Lund Støen, forstår at ordføreren reagerte på det som skjedde og at mye kunne vært annerledes.

– Det viser at vi som kirke må legge mer vekt på opplæring, sier hun.

Åse Lund Støen understreker at det kan ikke være slik at folk ikke får gjort jobben sin fordi folk er uenige i saker.

– Men det er vanlige folk som sitter i menighetsrådet og ikke ser helt forskjellen på dette. Det er forståelig, sier hun.

Lund Støen sier at det fort kan bli en litt oppildnet atmosfære når folk er uenige.