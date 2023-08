Siden 24. juni har det kommunalt eide Galleri Ullinsvin i Vågå stilt ut grafikk og keramikk laget av Dronning Sonja.

Blant de største kjøperne var Vågå kommune selv.

Kommunen har ifølge lokalavisen GD sikret seg fire kunstverk av dronningen til en verdi av til sammen 500.000 kroner.

IKKE INFORMERT: Varaordfører og gruppeleder Live Langøygard (Ap) ønsker å vite hvem som var involvert i kjøpet, og hvorfor ikke varaordfører, kommunestyret og formannskapet ble informert. Foto: TOM ERIK SOLSTAD / Fjuken

Ble ikke informert

I et leserinnlegg i GD kritiseres ordfører Harald Sve Bjørndal (Bygdelista) for kunstkjøpet. Kommunestyregruppa mener det hele virker som en spontan handling fra ordføreren.

Varaordfører og gruppeleder Live Langøygard (Ap) forteller til NRK at hun først ble klar over saken i et oppslag fra GD forrige uke.

– Vi ønsker å vite hvem som var involvert i kjøpet, og hvorfor ikke varaordfører, kommunestyret og formannskapet ble informert, sier Langøygard.

Forstår ikke kritikken

Ordføreren sier til Kommunal rapport, som også har omtalt saken, at han ikke forstår kritikken fra Arbeiderpartiet.

– Jeg syntes at bildene ville passe godt i kommunens nye sykehjem når det står ferdig, sier ordfører Bjørndal til avisen.

De fire største bildene, som alle har tittelen «Vågå», kostet 125.000 kroner.

– De var alle enige om at bildene ville passe fint i det nye sykehjemmet, uttaler ordføreren til avisen.

Han understreker at det var kommunedirektøren som sto for selve kjøpet

FORSTÅR IKKE: Ordføreren sier til Kommunal rapport, som også har omtalt saken, at han ikke forstår kritikken fra Arbeiderpartiet. Foto: Even Lusæter

Ønsker redegjørelse

Langøygard og resten av kommunestyregruppa sier de vil be om en redegjørelse fra ordføreren på det første møtet etter sommerferien.

– Vi har visst om denne utstillingen lenge. Hvis det var et ønske om å kjøpe dronningens kunst, kunne vi fått en sak på bordet før vi gikk ut i ferie. Det nye sykehjemmet er heller ikke ferdig og vi vet ikke hva sluttsummen blir, sier Langøygard til Kommunal Rapport.

Langøygard mener at det burde settes ned en egen utsmykningsgruppe når nye, kommunale bygg skal dekoreres. Hun har vanskelig for å forstå hvorfor kunstkjøpet måtte skje midt i sommerferien.

– B ør være transparens

Nora Ceciliedatter Nerdrum er leder for kunstseksjonen og kurator i KORO.

– Det bør være personer med fagkunnskap som står for innkjøp av kunst til offentlige bygg i kommunen, sier Nedrum.

Kunsten som er kjøpt inn til sykehuset, er betalt med offentlige midler.

– På lik linje med alle andre innkjøp som blir betalt med offentlige midler, bør det selvfølgelig være transparens også rundt et slikt innkjøp, sier hun.

Kunstkjøpet er viktig for galleriet

Tora Sandbu er daglig leder for Galleri Ullinsvin i Vågå. Hun sier ordføreren først reserverte salget, og at kommunedirektøren stod for det formelle kjøpet noen dager senere.

– Fire kunstverk med navnet Vågå ble solgt av Vågå kommune.

Verkene gjenspeiler dronningen sine assosiasjoner til Vågå sitt naturlandskap.

– For Galleriet er slike salg viktig for vårt eksistensgrunnlag, og avgjørende for å trekke til oss nye kunder, sier Tora Sandbu.