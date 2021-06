Nekter karantenehotell i kommunen: – Høl i huet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er så høl i huet at det går ikke an å beskrive en gang, sier ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen (Ap).

Hun reagerer kraftig på en ny forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet som sier at Statsforvalteren kan pålegge kommunen karantenehotell i sommer.

Dersom du lander på Gardermoen, og skal på karantenehotell, kan det altså hende du må reise til en annen kommune for opphold der.

Trosholmen sier hun kommer til å gjøre alt hun kan for at dette ikke skal skje i Lillehammer.

– Den verste timingen tenkelig

NHO Reiseliv har rapportert om bekmørke tider under pandemien. Trosholmen mener et karantenehotell i Lillehammer vil skade en næring som allerede ligger nede.

Og nå som 7 av 10 nordmenn ønsker å feriere i Norge i sommer, er det ikke nok kapasitet til å ha karantenehotell for reiselivsdestinasjonen Lillehammer, mener hun.

– Jeg klarer ikke å skjønne logikken i det. Det er ikke dårlig timing. Det er den verste timingen tenkelig. De får ikke lov til å gjøre dette med reiselivet her oppe.

Trosholmen mener det ikke hjelper å flytte beredskapen fra en sliten kommune over til andre slitne kommuner.

– Å pålegge kommunene enda mer arbeid nå inn i sommerferiemånedene er ikke forsvarlig. Vi har allerede avgitt 35 prosent av vaksinene våre. Dette forsinker vår massevaksinasjon til fellesferien. Det gir økt trykk på vår kapasitet etter mange, lange og krevende måneder.

– Om dette er beredskapsplanen til Norge så må de rett og slett ta kritikk på det. Det er ikke gjennomtenkt nok, fortsetter hun.

Slik er reglene for utenlandsreiser og karantenehotell Ekspandér faktaboks Reisende utenfor Europa, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter sju døgn. Reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell. De må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.

Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere. (Gjeldende fra 27.05.2021)

Siste utvei å tvinge kommunene

«Statsforvalteren kan innenfor sitt fylke pålegge kommuner å sørge for tilbud om plasser på karantenehotell», står det i den nye forskriften fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar karantenehotellordningen, men henviser til Statsforvalteren for spørsmål rundt mulige pålegg.

Asbjørn Lund er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Innlandet. Han forteller at de først kommer til å prøve å se hvilke kommuner og hoteller som frivillig ønsker å ha karantenehotell.

Det er siste løsning å tvinge kommuner til å åpne karantenehotell.

– Men det kommer an på situasjonen. Blir vi nødt til å pålegge en kommune å opprette et karantenehotell, så må vi gjøre det, sier Lund.

SISTE UTVEI: – Et pålegg er siste utvei. Men det blir uansett en dialog med kommunen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og andre kommuner i nærheten, som for eksempel Viken, sier Lund. Foto: Dag Kessel / NRK

Lund forteller at de forstår om reiselivsdestinasjoner er kritiske til ordningen.

– Det forstår vi godt. Vi vil så langt det er mulig prøve å ta hensyn til slike ønsker, sier han.

DSB har ansvar for eventuelle klager som kommer inn.

Åpen for karantenehotell

Tirsdag skal Gjøvik kommune ha møte med hotellnæringa for å se på mulighetene for karantenehotell. Dette for å avlaste karantenehotell på Ullensaker.

Torvild Sveen er Ordfører i Gjøvik. Han skjønner utfordringene karantenehotell kan skape for reiselivet.

Likevel mener han det er viktig å være med på den store dugnaden.

– At et hotell nær sagt skal fredes når turistene ser ut til å komme tilbake er jo utfordrende. Samtidig skal vi håndtere en pandemi. Da vet man jo at karantenehotell må opprettes.

SKAL SE PÅ MULIGHETENE: – Utfordringa er jo selvsagt at dette kommer i en sesong der mange turister allerede har bestilt hotell. Kan ikke dette kombineres, så forstår jeg jo at hoteller vil ha betenkningstid, sier Sveen. Foto: Ivar Arne Nordrum / nrk

Ordfører i Hamar, Einar Busterud er negativ til å ha karantenehotell i kommunen.

– Det er det flere grunner til, men den viktigste grunnen er de opplevelsene vi har hatt på norske karantenehotell tidligere. Istedenfor å skjerme smitten har det blitt utbruddssentre.

– Men hva med den felles dugnaden? Er det ikke viktig å hjelpe til?

– Da bør vi kanskje heller se litt på reglene på hvem man slipper ut av landet. Jeg har inntrykk av at det er veldig mange nordmenn som drar på unødvendige reiser som kommer tilbake og smitter andre, sier Busterud.