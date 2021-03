Ber innbyggjarane halde seg innanfor kommunegrensa til og med påske

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Årsaka til tiltaka er at det har vore, og er framleis, ein uoversiktleg situasjon med mutert smitte i kommunen.

Det er ifølge ordføraren rett i underkant av 30 personar med påvist smitte i kommunen, og rundt 400 er i karantene.

– Me bur ikkje så langt unna Viken og Oslo, og der er det smitte som er laus i samfunnet, så me meiner det er viktig å vere føre var, og passe på at me ikkje bidrar til å spreie smitte unødvendig, seier ordførar Bror Helgestad i Østre Toten kommune.

Det er 1096 nye smittetilfelle i Noreg det siste døgnet.

Oppfordrar om å ikkje reise

Smitteverntiltaka som er innført i Østre Toten kommune, er tilsvarande tiltaksnivå B i covid-19-forskrifta, og gjeld frå tysdag 23. mars klokka 08.00.

Desse gjeld fram til og med 11. april, men dersom smittesituasjonen tilseier det kan perioden vare over kortare tid.

– Det er ei plikt til å bruke munnbind, og så er det ei veldig sterk oppfordring om å ikkje reise unødvendig, seier Helgestad.

– Me veit at reising medfører risiko, og den mobiliteten i samfunnet ynskjer me å ta ned, så ein får vurdere veldig sterkt om det verkeleg er naudsynt å reise no fram til den 11. april, seier han.

Lokale smitteverntiltak i Østre Toten Ekspandér faktaboks Dette er nokre av tiltaka som gjeld i Østre Toten kommune frå 23. mars til og med 11. april 2021. Desse er tilsvarande tiltaksnivå B (høgt tiltaksnivå) i covid-19-forskrifta. Når det ikkje er mogleg å halde minst éin meters avstand, ut over kortvarige passeringar til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukast munnbind.

Ein bør ikkje ha fleire enn fem gjester i eigen heim. Det oppfordrast til å møtast utandørs, og då halde minst to meters avstand. Talet på kontaktar gjennom ei veke bør ikkje overstige 10 personar ut over nødvendige kontaktar.

Alle bør unngå reiser som ikkje er nødvendige. Busette i kommunen kan reise til fritidsbustad, men berre saman med personar i eigen husstand.

Butikkar kan halde ope. Ein-til-ein tenester som frisør kan halde ope.

Det er skjenkestopp. Serveringsstader kan halde ope for å selje mat og ikkje-alkoholhaldig drikke.

Alle arrangement utanfor heimen – både inne og ute – er forbode. Det er unntak for livssynssamlingar og seremoniar i tros- og livssynshus, inkludert bryllaup, gravleggingar, bisettingar, dåp og konfirmasjon. Det er lov å ha digitale arrangement med maksimalt fem personar til stades, i tillegg til utøvarar og anna nødvendig produksjonspersonell.

Det er påbode med heimekontor for alle som kan. Arbeidsgivarar skal sørge for at tilsette jobbar heimanfrå så langt det er praktisk mogleg. Dersom det er nødvendig for arbeidstakar å møte fysisk på arbeidsplassen, er reise til arbeid sett på som ei «strengt nødvendig reise».

Gult nivå for skular og barnehagar, som for resten av landet. Det kan innførast raudt nivå der det er naudsynt.

Lokale ved opplæring for vaksne i grunnskule, vaksne i vidaregåande og vaksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven stengast. Undervisninga gjerast digitalt. Tilsette følger retningslinjene som gjeld for arbeidslivet generelt.

Treningssenter, svømmehallar, fornøyelsesparkar, bingohallar, spelehallar, museum, kino, teater, konsertstader, og liknande, skal halde stengt.

Kultur-, idretts- og fritidsaktivitetar kan halde ope for barn og unge under 20 år. Det er ikkje tillate med organisert innandørs idrettsaktivitet for personar over 20 år. Det same gjeld organisert fritidsaktivitetar som trening og prøvar for kor, korps og teater.

Svømmehallar held ope for skulesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for dei under 20 år, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling. Kjelde: Smittevernreglar i Østre Toten gjeldande frå 20. mars 2021

Fleire påbod

Kommunen vil ha gult nivå på barnehagar, skular, universitet, høgskular, og fagskular, slik som resten av landet. Kommunen kan innføre raudt nivå der det skulle vere naudsynt.

– Den lokale forskrifta slik at me kan behalde gult nivå i skule hos oss, slik at ungane kan gå på skulen, seier Helgestad.

– Det er viktig for oss å verne litt om barn og unge, sånn at dei kan fortsette å ha sin aktivitet. Det er sånn at treningssenter blir stengt, og ein del andre publikumsrelaterte aktivitetar, og så kan butikkar og slikt framleis ha ope, seier Helgestad.

Mellom anna bli alle arrangement utanfor heimen forbode, det blir påbod om heimekontor, og påbod om bruk av munnbind gjeld der det ikkje er mogleg å halde avstand.

– For eksempel på butikken er det ei veldig sterk anbefaling om å bruke munnbind, seier Helgestad.

Østre Toten kommune skriv i forskrifta at kommunen ikkje tar på seg økonomisk ansvar for tap som skjer grunna tiltaka.

Påskeråd fra helseminister Bent Høie (H) Ekspandér faktaboks Ikke å dra på overnattingsbesøk til familie og venner – med mindre du er student uten egen familie eller bor alene.

Hvis kommunen din ber deg unngå besøk hjemme – unngå besøk der du er i påsken.

Ikke dra på hotell eller andre overnattingssteder der mange samles.

Hold deg hjemme hvis du er syk. Dra hjem hvis du blir syk. Hold deg hjemme hvis du venter på svar på koronatest.

Barn eller ungdommer kan ha besøk av en til to faste venner.

Hvis du drar på hytte – reis bare med egen husstand eller en til to nære hvis du bor alene.

Hvis du drar på hytte – handle før du drar og unngå alle steder der mennesker samles. Hold avstand i skitrekk og skiløyper.

Følg rådene i kommunen du bor og kommunen du besøker. Det er tidligere presisert fra regjeringen at hvis du reiser til en kommune med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen din, bør du som hovedregel følge de anbefalingene som gjelder hjemme.

Fleire kommunar med lokale forskrifter

Trysil har også vedteke ei forskrift som seier at du berre kan ha fem gjester på hytta. Mange hytteeigarar der kjem frå Oslo og Viken. Dei må følge dei lokale reglane der dei kjem frå.

Nokon av dei same reglane blir innført i Nord-Aurdal i Valdres, melder Avisa Valdres.

Nord-Aurdal er også ein hyttekommune, og der kan ein heller ikkje ha meir enn fem gjester frå og med torsdag. Der får berre ein frå kvar husstand lov til å gå i butikken.

Det blir også påbod om munnbind i butikkar og på serveringsstader.