For syv år siden ble det utredet vindkraftutbygging på fjellet Kvitola i Engerdal kommune i Innlandet.

Etter en lang prosess og stor lokal motstand ble prosjektet den gang til slutt skrinlagt av Olje- og energidepartementet.

Det ble gjort etter en totalvurdering der blant annet hensynet til friluftsliv, reiseliv og naturmangfold ble tillagt stor vekt.

Nå vil Norsk Vind utrede et nytt vindkraftanlegg i Engerdal kommune, kun noen kilometer lenger sør.

NATUROMRÅDE: Motstanderne mot vindkraft peker på at Engerdals verdi hovedsakelig ligger i å være et område med mye uberørt natur. Foto: Reidar Gregersen

– Lite gjennomtenkt

Tom Nordsveen var leder for aksjonsgruppa «La fjellet leve» for syv år siden. Han mener det nye vindkraftselskapet som er inne i bildet ikke har gjort hjemmeleksen sin.

– Nei, det vitner om at det er lite gjennomtenkt etter min mening, sier han.

MOTSTAND: Tom Nordsveen ledet motstandsgruppa «La fjellet leve» første gang det kom opp vindkraftplaner i Engerdal. Han tror motstanden kan bli enda større denne gangen. Foto: Reidar Gregersen

Nordsveen mener vindkraftverk ikke hører hjemme i et område der det er syv verneområder og nasjonalpark.

– De har lagt fram et forslag og satt ned en tegnestift på kartet da, og sett på vindforholdene. Det er det de har sett på og ikke konsekvensene, sier han.

Han peker blant annet på at det nye området ligger inne i et område med et av Norges største fangstanlegg for villrein.

Trenger kraft

NHO i Innlandet applauderer initiativet fra Norsk Vind, og advarer om at vi står i fare for å stå i en situasjon med kraftunderskudd og permanent høye priser i løpet av få år.

Regionlederen i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, mener derfor at alle kommuner må bidra til å forhindre at det skjer.

BER ALLE TA KRAFTTAK: For NHO i Innlandet er det viktig å få med alle kommunene for å skaffe mer strøm til folk og næringsliv. Foto: Reidar Gregersen

– Alle ordførere må ta den krevende diskusjonen i sin kommune med sine innbyggere og grunneiere. De må se på hva kan deres kommune kan bidra med.

Han understreker samtidig at det er viktig å sikre en mest mulig skånsom utbygging samtidig som ambisjonene om økt kraft fremover blir nådd.

Venter motstand

Engerdal kommune skal ta stilling til om vindkraftutbyggingen skal utredes over sommeren.

Ordfører i Engerdal Line Storsnes (Senterpartiet) har foreløpig ikke gjort seg opp en mening i saken.

VIL IKKE TA STILLING: Ordfører i Engerdal, Line Storsnes (Senterpartiet) skal sammen med kommunestyret vurdere om planene for vindkraft skal utredes. Det skjer først til høsten. Foto: Reidar Gregersen

Hun peker på at fordelen med anlegget er at kommunen kan tjene mye penger. Opptil 30 millioner kroner i året, ifølge utbygger.

Det som taler mot er blant annet at det beslaglegger store naturområder og at det kan påvirke dyrelivet.

– Jeg ser for meg massiv motstand. Jeg vet at dette er en sak som engasjerer mange. Det er en konfliktfylt sak og jeg tenker at alle har rett til å ha sin mening, sier hun.

Allerede forrige helg samlet motstanderne seg. Sammen med organisasjonen Motvind arrangerte de protester og møter om utbyggingen.

Aksjon: Allerede forrige helg samlet aksjonister seg for å protestere mot de nye vindkraftplanene.

Tror vindkraft i Engerdal er mulig

Vindkraftselskapet Norsk Vind mener det er store forskjeller mellom deres nye forslag og prosjektet som ble skrinlagt for syv år siden.

Norsk Vind sin nye plan i Engerdal Ekspandér faktaboks 15 kvadratkilometer i området Buhøgda/Gråkletten i Engerdal kommune

Mellom 10 og 30 turbiner

Inntekter opp til 30 millioner årlig til kommunen. ( Mellom 4 og 5 øre kWh i årlige inntekter)

– Vi har jo bevisst valgt dette området fordi det vil ha færre visuelle konsekvenser for blant annet Femunden, sier Espen Borgir Christophersen, som er prosjektutvikler i Norsk Vind.

VIL BYGGE: Espen Borgir Christophersen i Norsk vind har troen på at det nye vindkraftprosjektet i Engerdal vil kunne fungere bedre enn det forrige. Foto: Philip Hofgaard

Han mener også det skal være mulig å lokalisere vindkraftverket i området.

– Det har vi vist fra andre prosjekter at er mulig å få til og så ønsker vi å utrede om det er mulig å få til her også, noe vi tror det er.

Den tidligere aksjonslederen, Tom Nordsveen, blir oppgitt over at kommunen skal presses på vindkraft enda en gang.

– Når man først har fått et nei, så er det et nei.