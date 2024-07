Foreldre gir barna dyrere HPV-vaksine: – Synes man skal ha tilgang på det beste

Saken oppsummert: Flere foreldre velger å ta barna ut av det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet for å gi dem en bredere vaksine mot HPV, spesielt Gardasil 9.

Eksperter mener at Gardasil 9, som dekker flere virus som kan føre til kreft, burde være tilgjengelig for alle, ikke bare de med kjennskap til det.

I år er det en ny anbudsrunde, og fagmiljøet ønsker at Gardasil 9 skal tilbys i stedet for den nåværende vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg ønsker at barnet mitt skal ha en best mulig dekning med tanke på HPV-smitte. Det er derfor jeg velger å gjøre det, sier Per Bjørnstad fra Hamar.

Sønnen hans har fått to doser i barnevaksinasjonsprogrammet med vaksinen Cervarix.

Men som flere andre foreldre, ønsker familiefaren å ta barnet sitt ut av programmet, slik at han kan kjøpe Gardasil 9, den dyreste vaksinen, til sønnen sin.

– Jeg synes man skal ha tilgang på det beste og det som dekker flest virus, sier han.

Per Bjørnstad jobber til vanlig i Kreftforeningen og vet derfor godt hvordan Gardasil 9 er en bedre vaksine. Han håper vaksinen blir tilbudt i barnevaksinasjonsprogrammet. Foto: Viktoria Hellem-Hansen / NRK

Til vanlig jobber Bjørnstad i Kreftforeningen. Han sier han derfor er godt kjent med hvorfor vaksinen er bedre enn den som tilbys i dag.

Gardasil 9-vaksinen dekker langt flere virus som kan føre til kreft, mener ekspertene:

Dette er HPV og vaksinene Vaksinen som brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet heter Cervarix og beskytter kun mot HPV16 og HPV18.

Enkelte HPV-typer kan føre til kjønnsvorter. Cervarix beskytter ikke mot dette, men det gjør Gardasil 9. Den vaksinen beskytter HPV-typene 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58.

I Norge har 7.klassejenter fått tilbud om HPV-vaksine siden 2009. Gutter siden 2018. Både gutter og jenter i fødselskull fra 2006 og senere har fått tilbud om Cervarix, som beskytter mot HPV 16 og 18. Fokus har til nå vært å utrydde livmorhalskreft i Norge.

HPV er et vanlig virus og som smitter lett ved seksuell kontakt. De aller fleste får en eller flere infeksjoner i løpet av livet.

Kondom gir ikke fullstendig beskyttelse mot HPV-smitte fordi viruset også finnes på hudområder i underlivet som kondom ikke dekker. Kondom er viktig å bruke for å beskytte mot andre seksuelt overførbare sykdommer.

De fleste HPV-infeksjoner går over av seg selv.

Det finnes ikke screeningprogram for annen HPV relatert kreft enn livmorhalskreft. Kilde: Helsenorge.no

– Det hadde vært fint hvis informasjonen hadde vært tilgjengelig for alle, og ikke bare for de som har kjennskap til det, der dette blir snakket mye om.

Flere dropper standardvaksinen

NRK har snakket med flere foreldre som har tatt barnet sitt ut av vaksinasjonsprogrammet og har gitt Gardasil 9 til barna, men det er få som ønsker å stå fram med dette.

Leder på helsestasjonen i Hamar, Ragnhild Elisabeth Eliassen, vet om ti tilfeller der barn har blitt tatt ut av programmet i området deres.

Foto: Privat

– De fleste velger å følge det nasjonalt anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet.

Eliassen sier at det kan være flere tilfeller de ikke vet om.

Tall viser at det er en økning i kjøp av vaksinen til barn i 10–14 år, som koster til sammen 5000 kroner for tre doser:

Tidligere i år meldte FHI at de anbefaler gratis HPV-vaksine til risikogrupper og unge menn som ikke har fått vaksinen i programmet.

Ønsker ikke forskjeller

– Fagmiljøet har i mange år sett med bekymring på at vi bruker Cervarix i barnevaksinasjonsprogrammet, sier overlege Andreas Hopland.

Han jobber på kreftkirurgisk avdeling ved Radiumhospitalet.

Nylig sendte han, og de nasjonale ekspertene innenfor behandling av HPV-sykdommer, et brev for å oppfordre til endring i valg av HPV-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet.

– Vi er opptatt av at barna skal vaksineres best mulig og bredest mulig mot HPV -sykdom forårsaket av HPV -virus, både forstadier til kreft, kreft og annen type sykdom.

Andreas Hopland er overlege på kreftkirurgisk avdeling Radiumhospitalet. Foto: Privat

I brevet står det også at de er bekymret over sosioøkonomiske forskjeller i Norge, fordi de som har råd til å betale og kunnskap om vaksinen, får den beste beskyttelsen.

I år er det en ny anbudsrunde, og fagmiljøet ønsker at vaksinen Gardasil 9 skal tilbys i stedet.

Det betyr at to eller flere vaksineleverandører konkurrerer om hvilken HPV-vaksine som skal brukes som del av barnevaksinasjonsprogrammet neste år.

Det forteller enhetsleder i Statens legemiddelverk, Hallstein Husbyn, i en e-post.

Les mer av svaret hans her:

Hva betyr anbud på HPV-vaksine? Dette forteller enhetsleder ved Statens legemiddelverk, Hallstein Husbyn: – En egen spesialistgruppe avgjør hvilke vaksiner som kan delta i konkurransen, konkurranseregler og kriterier som skal brukes for å velge en vinner. – Denne type anbud bidrar til at det ikke blir for dyrt for staten å tilby effektive behandlinger, og at flere kan få et godt tilbud. Norge har blant verdens beste barnevaksinasjonsprogrammer, og når ut til mange brukere. – Slike anbud varer gjerne i en tidsbegrenset periode på to til fire år, og det er av stor betydning for vaksineleverandørene å vinne disse. Dette forklarer kanskje noe av den store interessen rundt det neste HPV-anbudet. Reglene for anbudet er snart klare, og kan da bli offentliggjort. Les mer om ansvaret for vaksiner her.

Får en vaksine som ikke dekker alt

Cervarix-vaksinen som gis i dag er en god vaksine, mener Hopland. Han sier legene er glad for at den gis.

– Men Gardasil 9 er en bedre vaksine, som også dekker mot flere HPV-virus som gir kreft, med direkte beskyttelse.

Han forteller videre at vaksinen er godkjent i USA og snart i Europa som vaksine mot kreft i munnhule, som vil si øre- nese og halskreft.

– Det er den HPV-kreftformen som øker mest i Norge og Europa. Der har man sett en firedobling. Mens peniskreft har doblet seg, det også.

Et av HPV-virusene som denne vaksinen dekker, men ikke dagens vaksine, kan for eksempel føre til RRP og kjønnsvorter.

– RRP er en sykdom som krever veldig mye ressurser, spesielt for de barna som blir født med dette, med et tosifret antall operasjoner for disse. Det er en sykdom det ikke finnes noen behandling for, men den kan forebygges ved å vaksinere mot.

Hva er RRP som man kan få av HPV 6 og 11? RRP (Residiverende respiratorisk papillomatose) er en tilstand som forårsakes av HPV virus 6 og 11.

HPV går særlig i og omkring stemmespalten som fra før er det trangeste partiet i menneskets luftvei.

Smittevei kan være via fødsel, mor eller seksuelt overført.

Det kan føre til stemmetap og kan true luftveiene hos spedbarn som ofte har en hissigere form for infeksjon enn hos voksne.

Behandlingen vil være kirurgi, en behandling som kun er symptomlindrende så lenge infeksjonen er aktiv, noe som kan ta flere år. Antall operasjoner som er nødvendig for å oppnå symptomkontroll er ofte flere titalls.

I Australia som har det eldste HPV-vaksineprogrammet i verden, har man sett en rask reduksjon i utbrudd. I dag er RRP blant nyfødte et sjeldent funn i Australia, ifølge denne artikkelen. Kilde: Fagmiljøene i Norge på HPV-sykdom. Les mer her.

Hopland får selv henvist de vanskeligste kjønnsvortesakene, der de må gi ganske omfattende behandlinger og rekonstruksjoner av kjønnsorganer til pasientene.

Håper på et politisk vedtak

Hopland sier fagmiljøet har et ønske om at politikerne og beslutningstakende myndigheter vet hva de anbefaler og ønsker for barna.

Hopland håper at det kommer et politisk vedtak på at man har en vaksine som dekker bredere, både kjønnsvorter og RRP.

– Dette på sikt kan gjøre at man sparer samfunnsøkonomien med at disse sykdommene ikke trenger behandling når de blir borte. Man vil også sannsynligvis kunne nedskalere livmorhalsprogrammet på sikt ved å gi en bredere HPV-vaksinedekning.

