Da ekteparet i Rendalen ikke lenger kunne bo hjemme på garden, syns de det var trygt å flytte i den nye kommunale «smartleiligheten» på Otnes i Rendalen.

– Tryggheten er absolutt det beste med dette når du blir så gamle som vi er nå.

Mange gamle innbyggere og lange reiseavstander har ført til at Rendalen går nye veier i eldreomsorgen.

Mange eldre

Nå står 6 nye omsorgsleiligheter til 24 millioner kroner klare. Leilighetene har velferdsteknologiske løsninger som skal gjøre det tryggere for eldre å klare seg sjøl og enklere for hjemmetjenesten.

– Tidligere har det vært nok folk til å ta seg av de som er eldre. Nå blir gruppa eldre veldig mye større enn de som skal passe på dem. Dermed må vi bygge slike smarte boliger for å håndtere det som kommer, sier avdelingsleder Øystein Boklund i hjemmetjenesten i Rendalen.

INSPISERER: Øystein Boklund, avdelingsleder i hjemmetjenesten i Rendalen inspiserer en av de nye omsorgsleilighetene sammen med ordfører Linda Døsen (Ap) Foto: Stein S Eide / NRK

En av de nye løsningene er et «smartgolv».

Unikt i Norge

Smartgolvet består av en rekke sensorer som registrerer om det går noen på dem eller ligger ved for eksempel etter et fall.

– Det finnes i andre land, men i Norge er dette unikt, sier avdelingsleder i hjemmetjenesten i Rendalen, Øystein Boklund.

Ekteparet Gerd og Gisle Hagen i Rendalen er allerede fornøyde med de «intelligente» golvene.

Gerd forteller om da hun falt på spiskammerset. Mannen kunne ikke hjelpe og hjemmetjenesten var på plass på et blunk.

– Hvis vi detter her, blir det registrert på hovedkontoret. Da kjem det folk og undersøker hva som har skjedd, sier Gisle fornøyd.

TRYGGE: Her føler vi oss trygge, sier Gerd og Gisle Hagen. Ekteparet har nettopp flyttet inn i en av de nye smarte omsorgsboligene på Otnes i Rendalen. Foto: Stein S Eide / NRK

Golvene med innebygde sensorer er bare en av mange nye velferdsteknologiske løsninger i de nye omsorgsboligene på Otnes i Rendalen.

Sensorer og alarmer

Leilighetene har en rekke løsninger som skal gjøre det tryggere for beboerne:

På badene er det montert «fallstaver» som registrer om noen glir og blir liggende.

Toalettene og servantene har hev og senk for brukere med nedsatt funksjonshemning.

– Det er bare å trykke på knappen hvis noen har litt vondt for å gå, sier Gerd.

FYSIOTERAPEUTER: Toaletter og vaskeservanter er hev- og senkbare. Badene er innredet i samarbeid med fysioterapeuter. Foto: Stein S Eide / NRK

En sengealarm kan registrere hvor mye en bruker går på WC for å fange opp for eksempel urinveisinfeksjon.

For demente beboere er det installert alarm, dersom vedkommende forsvinner ut av leiligheten på på natta.

I tillegg er vanlige nøkler erstattet av en kodebrikke, som gjør det enklere for pleietjenesten å komme ut og inn. Ellers er det blant annet montert gode gammeldagse håndtak overalt der det kan være nødvendig etter samråd med fysioterapeuter.

Mange gamle

Avdelingsleder Øystein Boklund i hjemmetjenesten sier det i dag finnes mange avanserte løsninger for digitalt tilsyn for helsetjenesten.

– Dette gir uante muligheter for å skape en tryggere og enklere hverdag både for brukere, pårørende og helsepersonell.

RULLESTOLVASK: Øystein Boklund i hjemmetjenesten demonstrerer. Foto: Stein S Eide / NRK

Les også: Herfrå blir fleire tusen eldre overvaka

De nye leilighetene ligger like ved sykehjemmet og sparer hjemmetjenesten for reisetid.

De nye omsorgsboligene med avansert teknologi ikke løser alt, men noe å ta med.

Ei investering for framtidas eldreomsorg, mener ordfører Linda Døsen fra Ap.

– Vi har gjort dette fordi det skal bli godt å bli gammel i Rendalen. Vi ser at vi får en større andel eldre. Da trenger vi fordele ressursene slik at vi kan yte gode tjenester.

Det betyr at vanlige tilsyn der hjemmetjenesten bare er innom for å se om alt er bra, forsvinner. Nå trenger de bare reise ut når de faktisk har fått en alarm.

LØSNINGER: De nye omsorgsleilighetene med velferdsteknologiske løsninger er bygd ved sykehjemmet i Rendalen. Foto: Stein S Eide / NRK

– Det betyr ikke at det blir mindre folk man ser. Men de tilsynene da hjemmetjenesten kommer for å sjekke at alt er bra kan virke forstyrrende, sier ordføreren.

Vil det ikke føre til flere eldre vil føle seg mer isolerte hvis de ikke får så mye besøk av hjemmetjenesten som før?

– Noen typer besøk vil det bli mindre av. Men så betyr jo det at vi frigjør tid til andre typer besøk der behovet er større, sier Øystein Boklund.

Stadig flere kommuner i utkanten får en større andel eldre: Norge i 2050: Storbyene større og yngre, fraflytting og forgubbing på bygda

– Trygghet viktigst

Hver leilighet er bygd slik at ektepar kan flytte sammen. Det setter Gerd og Gisle Hagen stor pris på.

Foto: Stein S Eide / NRK

– Å få komme hit begge to, det er en stor ting å få det.

Gerd viser oss bryllupsbildet fra 1954 og gir mannen en god klem.

Hun og mannen sier det er fint at de nå kan klare seg sjøl ganske lenge i den nye leiligheten.

– Det er helt topp å få det slik på sine eldre dager, sier Gisle.