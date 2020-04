Omplassert politihund som beit jente er tilbake

I desember 2018 ble den da ti år gamle Elise Wardberg Høiby bitt av en hund som var under trening for å bli politihund. Mor Guro Wardberg krevde at politihunden skulle avlives.

Etter behandling i Trøndelag politidistrikt ble det vedtatt at hunden ikke skulle avlives, men omplasseres i et annet distrikt eller i Sverige. Wardberg klaget både til Trøndelag politidistrikt og politimesteren i Innlandet, men fikk ikke medhold.

Nå er hunden tilbake i distriktet, hos fagleder for hund ved Innlandet politidistrikt. Det reagerer Wardberg sterkt på.

–Det er ubegripelig at de ikke kan forholde seg til et vedtak, sier Guro Wardberg.

REAGERER: Mor til jenta som ble bitt, Guro Wardberg, sier hun reagerer sterkt på at politiet i Innlandet nå har tatt tilbake hunden. Foto: Ragnhild Moen Holø / NRK

– Politiet har aldri tatt det alvorlig

Hun mener politiet har bagatellisert hendelsen helt fra starten av.

– Helt fra de sendte jenta alene hjem, har det vært slik. Politiet kalte det et markeringsbitt, og sier hunden bare gjorde det den var trent til. Det synes jeg er en sterk uttalelse.

–. Det virker som om politiet aldri har tatt det alvorlig at en unge har blitt bitt av en av deres hunder. Så jeg er ikke overrasket over at politiet nå ikke overholder egne vedtak, sier hun.

Hun mener at det må være i alles interesse at man unngår å ha en ustabil polititjenestehund.

– Sjøl om den var under opplæring bittet skjedde, så viser dette at den ikke er til å stole på. Den angrep jenta mi ut helt uprovosert, hun gikk bare bortover veien, sier Wardberg.

– Omplassert under påvente av avgjørelse

Renate Zimmermann, leder for Felles enhet for operative tjenester ved Innlandet politidistrikt, bekrefter at hunden er i Innlandet.

– Hunden er plassert hos fagleder hund i påvente av endelig avgjørelse i saken, sier Zimmermann i en e-post til NRK.

Hun henviser så til Trøndelag politidistrikt for ytterligere spørsmål i saken. NRK har ikke fått svar på om vedtaket fra Trøndelag politidistrikt er omgjort eller hvorfor politiet eventuelt ikke har fulgt vedtaket.

Hunden tilhørende Innlandet politidistrikt omplasseres i medhold av hundeloven § 24 første ledd bokstav f, jf. § 18. hunden må omplasseres til et annet politidistrikt enn Innlandet, Norge eller Sverige. Ny eier må påta seg ansvaret for at hunden gis korrigerende trening for å motvirke lignende hendelser i fremtiden. Hvis omplassering ikke lykkes må hunden avlives. Vedtak fra Trøndelag politidistrikt, juni 2019

Vil ikke bekrefte vedtak

Saken er også omtalt i Politiforum. De skriver at juridisk konsulent Jeanett Fjelly Nerland ved Trøndelag politidistrikt, som fattet vedtaket i juni i fjor, ikke vil besvare Politiforums spørsmål om de har mottatt klage fra Innlandet politidistrikt.

Nerland vil heller ikke bekrefte eller avkrefte til Politiforum om vedtaket om å omplassere hunden står ved lag, eller om det er opphevet. Hun viser til sjef for Forvaltningsseksjonen i Trøndelag, Siv Hind, i saken. Politiforum skriver at Hind var fredag utilgjengelig for kommentar.

– Jeg fikk veldig vondt i låret

BITTSTEDET: Slik så låret til Elise ut etter at hunden hadde bitt henne. Foto: privat

– Jeg gikk sammen med to venninner. Plutselig kom det noe svart mot meg. Så fikk jeg veldig vondt i låret, fortalte Elise Wardberg Høiby til NRK i mai i fjor.

En politimann, som er nabo til jenta, hadde sluppet ut hunden og var på vei ut selv. Han ropte «nei», men rakk ikke å stoppe angrepet.

I konklusjon fra Trøndelag politidistrikt står det:

Hunden tilhørende Innlandet politidistrikt omplasseres i medhold av hundeloven § 24 første ledd bokstav f, jf. § 18. Hunden må omplasseres til et annet politidistrikt enn Innlandet, Norge eller Sverige. Ny eier må påta seg ansvaret for at hunden gis korrigerende trening for å motvirke lignende hendelser i fremtiden. Hvis omplassering ikke lykkes må hunden avlives.