Olav Thon tapte navnestrid mot Hamar-restaurant

Det var i desember 2015 at Madriku AS åpnet " Stortorvet Gjestgiveri" i Hamar. Olav Thon som eier "Stortorvets Gjæstgiveri" i Oslo gikk til sak mot Hamar-firmaet og krevde at bruken av navn og logo skulle opphøre.

– Vi får bare konstatere at Høyesterett var uenige med tingretten og lagmannsrettens mindretall, og at det fremover vil være lettere å snylte på andres navn og varemerker, sier John Christian Elden som er Olav Thons advokat.

Erik Jacobsen som eier Stortorvet Gjestgiveri i Hamar er veldig fornøyd med dommen som gjør at de fortsatt kan bruke navnet på restauranten sin.

Vant i Høyesterett

TAPTE: Olav Thon tapte navnestriden. Foto: E24

Saken har gått igjennom alle rettsinstanser helt opp til Høyesterett som nå har sagt sitt.

Høyesterett slår fast at navnet " Stortorvet Gjæstgiver" ikke kunne vært registrert særskilt fordi " det er beskrivende og uten særpreg". Høyesterett la også vekt på at navnet og dets visuelle utforming ikke ga tilstrekkelig distinktitet.

Retten la også vekt på at varemerket til Thon ikke var spesielt innarbeidet i Hamar.

Også lagmannsretten kom fram til samme konklusjon, mens Oslo tingrett ga milliardæren rett.

Det som skiller restaurant-navnene er to bokstaver. I Oslo heter det, og skrives, Stortorvets Gjæstgiveri med en «s» og en «æ». På Hamar er det Stortorvet Gjestgiveri uten «s» og med en «e».

Likheten i navnene på restaurantene skal ha ført til en del feilbestillinger under julebordsesongen 2017.

Godt å legge saken død

Erik Jacobsen er glad for å kunne legge striden død. Hvis Olav Thon hadde vunnet saken i Høyesterett mener Jacobsen det kunne fått store konsekvenser for andre i hotell og restaurantbransjen.

– Det er for eksempel mange Grand Hotel i Norge, så hvis Thon hadde vunnet hadde det kunnet endt med at mange hadde måtte endra navnene sine, sier han.

Hadde de tapt i Høyesterett hadde de i tillegg til navneskiftet tapt saksomkostninger på mellom en og to million kroner.

Erik Jacobsen har gjennom prosessen vært sikker på at de hadde rett på å bruke navnet, men ble derfor overrasket da Olav Thon først vant fram i tingretten.

– Vi hadde midler til å kjøre saken videre i rettssystemet. Det er det ikke alle som har. Så når vi vinner både i lagmannsretten og Høyesterett er det litt skremmende å tenke på, sier han.

Nå som de er sikra navnet, har han ingen planer om å skifte det.