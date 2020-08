Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mandag formiddag ble det kjent at 18 personer med tilknytning til Ridabu skole i Hamar er smittet med korona.

Hele skolen er stengt og kommunen jobber nå med smittesporing. NRK får opplyst at de 18 med påvist smitte er tilknytta utbruddet på Ridabu, men ikke alle er elever eller ansatte ved skolen.

Stenger i hele regionen

Som en følge av smittesituasjonen i Hamar stenges skolene for 5. til 10. trinn i alle de fire kommunene på Hedmarken ut uka. Det vil si Stange, Ringsaker, Løten og Hamar.

– Situasjonen i regionen er uoversiktlig. Det er nødvendig å være ekstra føre var inntil en får mer oversikt i situasjonen, sier rådmann i Ringsaker Jørn Strand.

Beredskapsnivået i barnehagene heves til rødt, og det samme gjelder i skolen opp til 4. trinn. Det betyr at det blir undervisning på skolen, men i mindre grupper for de yngste.

Forbyr fester med mer enn 20 personer

KOMMUNEDIREKTØR: Christl Kvam Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Ledelsen i Hamar kommune møttes i formiddag for å diskutere hvordan de skal stanse smittespredningen i byen.

Etter møtet presenterte de ei liste med nye, strenge tiltak.

– Vi har en stor jobb å gjøre, og det er viktig at vi reduserer kontaktpunkter mellom mennesker, sier kommunedirektør Christl Kvam.

Dette er tiltakene for Hamar:

Hjemmeskole med digital fjernundervisning for 5. klasse og oppover.

Barnehager og barneskoler fra 1. til 4. klasse går over til rødt nivå, som betyr større avstand og mindre grupper.

Offentlige og private samlinger med mer enn 20 personer forbys.

Alle treningssentre og Ankerskogen svømmehall stenges.

Utendørs treningsapparater sperres av.

Besøksforbud på sykehjem.

Alle fritidsaktiviteter for barn og unge avlyses.

Hjemmekontor for alle ansatte i kommunen som har oppgaver som egner seg for det.

Må vente for lenge på prøvesvar

KOMMUNEOVERLEGE: Ketil Egge Foto: Frode Meskau

Kommuneoverlege Ketil Egge sier smittesporingen er krevende, fordi det tar tid å få svar på prøvene.

Kommunen jobber nå for å teste flere. Kommunedirektøren sier det er et problem at svar på prøver ikke kommer raskt nok.

– Det har tatt for lang tid, så vi ligger i etterkant. Vi håper å få raskere svar enn vi har fått til nå, sier Kvam.

Søndag var 200 personer i karantene, og tallet forventes å øke etterhvert som det dukker opp nye smittetilfeller.

Vasker ned barneskole

STENGT: Mandag morgen ble det bestemt å stenge hele Ridabu barneskole Foto: Vibeke Cederkvist

Torsdag i forrige uke fikk en lærer ved Ridabu barneskole påvist smitte. 52 lærere og elever ble satt i karantene.

Etter omfattende testing er det oppdaget 18 nye smittetilfeller som kan spores til skolen. Ridabu er den eneste skolen i Hamar som er helt stengt.

Det var ingen til stede på skolen i dag, og rektor Rektor Per Oskar Stai forteller at skolen nå blir vasket ned og rengjort.

Skolen har 240 elever og 41 ansatte.