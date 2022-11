Oilers senket Storhamar

Stavanger Oilers fikk en kjærkommen opptur med 4–0 over Storhamar i egen hall i ishockeyens eliteserie tirsdag. Tidlige scoringer la grunnlaget.

Seieren var tittelforsvarerens første etter tre poengløse kamper. Resultatet var storslått, men det sto ikke i stil med det som skjedde på isen.

Der målene gikk inn for vertene, misbrukte Storhamar den ene kjempesjansen etter den andre. Gjestene greide aldri å overliste en knallgod Henrik Holm i Oilers-buret.

Allerede etter drøyt fem minutter sto det 2–0 på lystavla. Patrick Ulriksen og Markus Søberg gjorde sitt for at hjemmelaget sto med to scoringer på fire avslutninger. Storhamar ledet skuddstatistikken 18–10 etter første periode, men det var ikke sifre som betydde noe.

Colton Beck økte Oilers-ledelsen tidlig i midtperioden. Lufta forsvant ut av bortelaget da Martin Lefebvre la på 4–0 i et overtallsspill (fem mot tre). Storhamar-kaptein Patrick Thoresens var blant spillerne laget hadde i utvisningsboksen.

Målet til Lefebvre ble sjekket på video av dommerne, men uten å finne ulovligheter å slå ned på.

Stavanger Oilers er på fjerdeplass med 40 poeng. Med én kamp mer spilt skiller det sju poeng til serieleder Sparta. Storhamar har 35 poeng og er to hakk bak tirsdagens motstander på tabellen.

