Obduksjonsrapport klar

11-åringen som kollapset på vei hjem fra skolen i Kongsvinger 4. november i fjor, og døde på sykehuset dagen etter, døde som følge av kraftig allergisk reaksjon. Det melder politiet i en pressemelding. Den endelige obduksjonsrapporten er nå klar, og pårørende og Kongsvinger kommune er orientert om rapporten.

11-åringen fikk allergisjokk etter å ha spist en bolle på skolekjøkkenet 4. november.

Politiet etterforsker fortsatt dødsfallet, og håper å være ferdig med dette før sommerferien, skriver de i pressemeldingen.

– Etterforskningen av dødsfallet fortsetter, og vi vil tilby mistenkte, Kongsvinger kommune, mulighet for et avsluttende avhør. Politiet håper å ha etterforsket saken ferdig før sommerferien. Deretter sendes saken over til påtale for å avgjøre om noen kan stilles til ansvar for dødsfallet, sier politiinspektør Henning Klauseie.

Politiet mistenker at systemsvikt i kommunen gjorde at en lærer ikke hadde fått vite at den allergiske reaksjonen kunne oppstå opptil halvannen til to timer etter at gutten fikk i seg noe han ikke tålte.