Nytt jordras i Ringebu – E6 sperres igjen

En personbil ble truffet av raset, men ingen personer skal ha blitt skadet under hendelsen.

– Vegen vil bli stengt til geolog har sjekket nærmere, og vegen er ryddet, skriver Politiet på x (Twitter).

Nødetatene er på veg til stedet, og vegtrafikksentralen og kommunen er varslet om hendelsen.

Operasjonsleder Haagen Løvseth sier til NRK ikke har fullstendig oversikt over situasjonen, og ikke er framme ved hendelsen enda.

Løvseth bekrefter at de gikk bra med sjåføren som ble truffet av raset, da det kun er snakk om et mindre skred.

Kl. 11.32 opplyser politiet at jordskredet ser ut til å ha startet ca 100 meter lenger oppe.

Det skal ha vært kun 3-4 meter bredt, og høyden på skredmassen i kjørefeltet rundt 20-30 cm høyt.

Stengt i begge felt

Statens vegvesen bekrefter nå at veien er helt stengt mellom Tretten og Fåvang like nord for Mageli Camping.

Foto: Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK

Lokal omkjøring blir via fv 255, mens trafikken mellom Oslo-Trondheim blir anbefalt å kjøre rv 3 gjennom Østerdalen. Geolog er på vei til rasstedet.

E6 og flere titalls fylkesveger har også vært stengt store deler av denne uka, som følge av kraftig regnvær, flom og jordskred.

Tirsdag morgen gikk et stort jordskred på mellom 30 og 40 meter over E6 også ved Krekke i Ringebu kommune, like ved dagens skred.

E6 ble da stengt med umiddelbar virkning. Også den gamle europaveien som går parallelt og en lokal omkjøringsvei på motsatt side av Gudbrandsdalslågen er stengt.

– I samråd med geologer er rashaugen nå altfor stor til at vi kan bevege oss inn i området og begynne å arbeide. Det er heller ikke tilrådelig å åpne noen vei her før vi har mer stabil grunn å jobbe med, sa Bjørn Inge Holter i statens vegvesen om hendelsen da.