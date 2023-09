– I brevet kalles ungene vår for «jævla lesbeunger». Der gikk hen langt over streken, sier Tina Granum til NRK.

Hun og kona Karoline Granum er rystet over innholdet i hatbrevet, særlig med tanke på måten barna er omtalt på.

NRK har i flere artikler omtalt paret, som nå står rett foran en fødsel.

Fra før har de to barn.

LOKAL-PRIDE: Tina og Karoline Granum deltok i regionens første pridemarkering i fjor. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

– Håper å sikre spor

Første hatbrev kom i fjor. Tirsdag dukket nok et hatbrev opp i postkassa i Valdres.

Da var det frem med hanskene, legge brevet oppi en plastpose og rett til politistasjonen.

– Der tok politiet på seg hansker og munnbind, og sendte brevet til Kripos, forteller Tina.

Paret håper politiet finner spor som gjør at avsenderen blir tatt.

NRK har ikke foreløpig ikke fått svar fra politiet om det nye brevet.

Flere har fått hatbrev

Politiet tror at en og samme person står bak sjikane mot flere personer i Valdres. Det har kommet rundt 15 hatbrev til ulike personer i regionen, blant annet til ekteparet Granum.

– Denne personen har visst drevet på i 23 år. Nå håper vi personen kan bli stilt til ansvar, sier Tina.

På Instagram skriver de:

«Nå er det et år siden vi fikk første hatbrevet. Vi har vært veldig spente på om det skulle komme mer i postkassa. Å ja da. Nå har vi fått et til.»

Nytt brev gir nytt håp om etterforskning

Personen som står bak brevet skriver blant annet at «det må være tragisk å få barn med en sæddonor.»

Paret beskriver på Instagram hvordan de nå ønsker å bidra til etterforskningen:

«Brevet ble åpnet på politistasjonen for at alle bevis skal ivaretas.»

Skjermdump av hatbrevet som Tina og Karoline Granum har mottatt. Foto: Skjermdump fra Instagram

Paret håper nå at det skal være mulig å komme til bunns i saken.

Politiet satte i gang etterforskning etter det første brevet, men henla saken i mai.

Politiet har tidligere opplyst at de tror at én og samme person i over 20 år har forfattet de svært sjikanerende tekstene.

Henla saken i mai

Politiadvokat Trine Hanssen i Innlandet politidistrikt sa til NRK i mai at de vil kunne ta opp igjen etterforskningen dersom de får ny og viktig informasjon.

– Vi har avsluttet etterforskningen nå og henlagt sakene på ukjent gjerningsperson. Vi har jo ikke lykkes med å finne gjerningspersonen. Vi har nå innsett at vi ikke kommer noe nærmere i forhold til å finne den som har sendt disse brevene.

Granum-paret uttalte da at de syntes dette var leit. Samtidig uttrykte de forståelse for at det kan være vanskelig å finne gjerningspersonen.

De har også sagt at dette må være en person som trenger hjelp.

– Personen er jo helt klart ikke frisk, sa Karoline i mai.

Var tema i nyttårstale

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) omtalte saken i sin nyttårstale i år.

– Det neste året, skal vi gjøre som Karoline og Tina. Ikke være redde, ikke trekke oss unna, ikke dukke, sa Støre i talen.

– Jeg er veldig overrasket og beæret, sa Tina Granum etter nyttårstalen.

I fjor opplevde de mye støtte fra lokalsamfunnet da de deltok på den første pridemarkeringen i Valdres. De to deltok også på pridemarkeringen i Oslo i fjor.

OSLO-PRIDE: Ekteparet Granum fra Nord-Aurdal sammen med flere medlemmer av regjeringen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Ordfører Knut Arne Fjelltun i Nord-Aurdal kommune har tidligere sagt at han reagerer sterkt på det som har skjedd i denne saken.

– Det er bare trist å høre. Jeg synes det er veldig beklagelig at det finnes innbyggere i kommunen vår som har den type holdninger, sa han i august.