Nytt dødsfall ved hardt rammet sjukehjem

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

48 ansatte ved sjukehjemmet er satt i karantene, 17 er smitta og to beboere er nå døde. Kvinnen i 70-årene som døde i helga hadde underliggende sjukdom. Hun bodde på Sør-Odal alders- og sjukehjem der også en kvinne i 80-årene døde i starten av mai.

– Det er jo alvorlig og litt skummelt, men vi har jo blitt advart fra sentrale myndigheter om at dette er veldig smittsomt, sier ordfører Knut Hvithammer.

STOLER PÅ FAGFOLKENE: Ordfører i Sør-Odal stoler på avgjørelsene som fagfolkene tar for å stoppe smitten. Foto: Arne Trolldalen / NRK

Sør-Odal er av de kommunene i landet med flest smittede per 1000 innbyggere.

Mista kontroll på koronasmitte

I løpet av helga ble det påvist ytterligere en person med covid-19 i kommunen som totalt har 31 smittede.

Smittet på sjukehjemmet

Kommunen sør i Innlandet har nesten 8000 innbyggere, og 3,8 registrerte smittede per 1000 innbyggere. Det er høyere enn Oslo og blant de høyeste i Norge. 1. mai døde en kvinne i 80-åra med påvist smitte på sjukehjemmet.

– Mine tanker går til familie, venner og omgangskretsen til personen som har gått bort. Vi er mange som har dere i tankene og har medfølelse med dere, sier ordfører i Sør-Odal Knut Hvithammer.

Han tror det er litt tilfeldig at Sør-Odal er hardere rammet enn mange andre kommuner og har 100 prosent tillit til at dette blir håndtert på best mulig måte nå. Det er tett kontakt mellom han og fagledelsen i kommunen og han stoler på de vurderingene de har gjort hele vegen.

– Det er veldig trist, vi gjør det vi kan for å skjerme de i risikogruppen, sier kommunalsjef for helse i Sør-Odal Toril Gundersen.

TRIST: Kommunalsjef for helse Toril Gundersen sier de gjør det de kan for å skjerme de eldre i risikogruppa. Foto: Jon Kristian Strand / Sør-Odal kommune

31 personer har vært bekrefta smitta i kommunen i løpet av de siste to månedene. De fleste tilfellene kan spores til en korttidsavdeling på sjukehjemmet. Avdelingen er stengt og det er satt i gang full smittevask og desinfisering ved avdelingen. Nå er alle de 80 ansatte og pasientene ved en langtidsavdeling testet. Ingen av de 78 de har fått svar på er positive så langt.

Gundersen påpeker at de aller fleste blir friske av covid-19.

Av de 17 ansatte som har blitt smittet er halvparten fra Sør-Odal, de andre er fra andre kommuner.

70 personer er i karantene deriblant 18 ansatte ved langtidsavdelingen ved sjukehjemmet og alle ansatte ved korttidsavdelingen.

Mener de har det under kontroll

Sør-Odal kommune mener de har situasjonen under kontroll.

– Situasjonen nå er jo bedre enn den har vært på lang tid for nå har vi ingen kjente smittetilfeller på sjukehjemmet. Men vi må være forberedt på at det kan komme smittetilfeller nå framover, sier Toril Gundersen.

Nå innfører kommunen strengere begrensninger i i bevegelsesmønsteret på sjukehjemmet, og de skal ha full gjennomgang av smitteverntiltakene.

Kommunen har kontinuerlig dialog med Folkehelseinstituttet og Ahus om tiltakene som gjennomføres og innføres. De er også nå samtaler med andre kommuner som enten står eller har stått i samme situasjon.

GJENNOMGANG: Sør-Odal kommune skal ha en gjennomgang av hvordan de har håndtert smittesituasjonen ved sjukehjemmet i kommunen. Foto: Sør-Odal kommune

– Det blir veldig viktig å følge med nå fremover for vi vet at mange eldre har atypiske symptomer, sier Gundersen.

Hun tror kommunen må være mere restriktive med å lempe på smitteverntiltak utenfor sjukehjemmet på grunn av situasjonen de har kommet i.

Kommunen har testet 650 personer så langt og øker nå testkapasiteten til mer enn det Folkehelseinstituttet har anbefalt.

I ettermiddag skal det være en direkteoverført møte med formannskapet og gruppelederne i de politiske partiene i kommunen om situasjonen.