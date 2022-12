I en pressemelding som ble sendt ut tirsdag kveld skriver Nye Veier at stansen i prosjektet E6 Roterud - Storhove kan få større konsekvenser enn bare den aktuelle strekningen.

Striden om ny firefelts motorvegbru over Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer har pågått i årevis.

Mandag ble det kjent at Miljødirektoratet satte til side tidligere vedtak fra både Statsforvalter, kommune og Nye Veier.

FORNØYD: Ole Midthun, leder i Naturvernforbundet i Innlandet, er svært glad for vedtaket om at det ikke blir bygging i Lågendeltaet i Lillehammer. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er en utrolig flott dag for oss som jobber med naturvern, sa Ole Midthun, leder i Naturvernforbundet i Innlandet.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, sa til NRK at de i stedet har lyttet til Samferdselsdepartementet, som har påpekt at det ikke er nødvendig med 110-soner i all utbedring av større vegprosjekter.

Dermed mener Miljødirektoratet at det ikke lenger er god nok grunn til å gjøre unntak fra vernebestemmelsene.

Ifølge Miljødirektoratet har veiprosjektet en negativ samfunnsøkonomisk nytte på minus 5,9 milliarder 2019-kroner.

Lågendeltaet naturreservat Ekspandér faktaboks Formålet med fredningen er ifølge lovteksten å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl.»

Det foreligger en del bestemmelser for området. Blant annet er all vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse.

Det er ikke lov å innføre nye plantearter.

Jakt, fangst, bruk av skytevåpen samt slipp av hund er forbudt.

Videre står det at ikke må «iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold». Dette betyr blant annet at det ikke er tillatt å føre opp bygninger eller veier.

Nord for Vingnesbrua er motorisert ferdsel til vanns og til lands forbudt.

I tida fra 15. april til 14. mai er all ferdsel til vanns og på gruntområder i deler av deltaet forbudt.

Området ble redet som naturreservat ved Kronprinsreg.res. av 12. oktober 1990.

Får konsekvenser

I pressemeldingen fra Nye Veier går det frem at det allerede er brukt 400 millioner kroner på prosjektet som stanses.

Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

– Vi har ingen plan B for prosjektet. Til det er vi kommet for langt i planprosessen, som til nå har kostet 400 millioner kroner, skriver Espen Almlid, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Nye Veier skriver at de har ønsket helhetlig realisering av samfunnsoppdraget med å erstatte 42 kilometer av dagens E6 fra Moelv til Øyer med ny, trafikksikker firefelts vei med midtrekkverk.

Ved å sette til side Statsforvalterens dispensasjon over Lågen, får det kjedereaksjonen at oppstart for hele strekningen er uavklart.



– Prosjektene henger naturlig sammen. Det er ikke usannsynlig med forsinkelser på ubestemt tid, skriver Almlid i pressemeldingen.

Vurderer å forsere andre prosjekter

Nye Veier opplyser at de nå vurderer oppstart av andre utbyggingsklare prosjekter.

– Med Miljødirektoratets vedtak som nå foreligger omkring E6 Roterud – Storhove, er det naturlig vurdering å forsere oppstart på andre utbyggingsklare prosjekter i porteføljen til Nye Veier, skriver utbyggingsdirektør Espen Almlid.

Nye Veier har av Staten fått oppdraget med å bygge E6 fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune.

Den 23 km lange strekningen skulle bygges som firefelts motorvei med 110 km/t. E6 Roterud - Storhove er et underprosjekt på strekningen E6 Moelv - Øyer.