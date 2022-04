Vedtaket set sinna i kok hos motstandarane av den planlagde vegen. Naturvernforbundet gjev klar beskjed om at dei ikkje aksepterer at verna natur går til ein 4-felts motorveg.

STOPP: Leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, seier klart nei til ei ny bru over Lågen ved Lillehammer. Deltakarane på landsmøtet besøkte området der brua skal gå, i helga

– Vi kjem til å klage på vedtaket, seier leiar Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Statsforvaltaren konkluderer med at vegutbygginga er av stor samfunnsinteresse.

Ifølgje Statsforvaltaren finns det ingen trasear med mindre skadeverknader for verneverdiane utanfor eller i naturreservatet. Sjølv om naturreservatet vil bli svekka, vil det framleis oppfylla hovudfunksjonen sin, og tiltaket er forsvarleg, meiner Statsforvaltaren i Innlandet.

Statsforvaltaren krev ei rekkje tiltak for å gje dispensasjon. Eit anna område, Rykkhustjønnin i Sør-Fron, blir verna for å kompensera.

I helga kom landsmøtedeltakarane i Naturverforbundet i busslastar til Lillehammer for å sjå på området i Lågendeltaet, som altså får ei ny bru.

Lågendeltaet er kvar vår rasteplass for tusenvis av fuglar som trekker frå sør mot nord for å hekke.

– Det må stoppe, vi har ikkje meir natur å gje, seier Gulowsen.

Nøgd med avgjerda

I Lillehammer er folk delt på kva vegalternativ som er bra.

Biolog Morten Kråbøl, meiner at den nye vegen, inkludert brua, blir mykje betre for natur- og fuglelivet enn den som er der nå.

Han peiker på at det er på sandbankane utanfor der traseen går i dag, at fuglane landar.

– Men det har vorte sterkt påverka av auka tung transport og menneskeleg ferdsel i området.

Kråbøl håper det blir satsa mykje på å sikre verneområdet betre nå, og at det blir stilt store krav til dei som skal bygge ut den nye vegen.

SER FORDELAR: Biolog Morten Kråbøl meiner både naturen og dei 5000 som er plaga med støyen frå eksisterande E6, vil få det betre med vegen i tunnel og med ei ny bru over Lågen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Erstatningsområde

Eitt tiltak som har vore planlagt i lengre tid, er eit såkalla økologisk erstatningsområde. Det er natur som skal kompensere for verneområdet som blir tatt til ny bru.

Dette er ein måte som styresmaktene kan komme til å bruke oftare i tida framover, for å få til utbygging.

Erstatningsområdet for Lågendelta ligg 5 mil lengre nord, ved Lågen i Sør-Fron. Her er alt klart for at Rykhustjønna naturreservat blir oppretta. Flaumområdet er ein viktig fiske- og fuglebiotop. Nye Veier har avslutta tingingane med grunneigarane som har fått si erstatning, til saman på rundt 10 millionar kroner etter kva NRK kjenner til.

Og folk frå Statsforvaltaren i Innlandet har vore med på heile prosessen. Difor trur jo mange at saka om ny E6 er avgjort, sjølv om Statsforvaltaren seier fredinga går sin gang uansett.

Også Sør-Fron Kommune er grunneigar her, dei har fått kompensasjon for 19 prosent av området.

– Det er fint for oss i Sør-Fron at vi får eit nytt naturreservat seier utmarksforvaltar Konrad Skåravik Bryn. Men han legg ikkje skjul på at han synest det er ein litt merkeleg form for naturvern.

– Det har vel lite å si for øydelagt natur i Lågendelta, at området her hos oss blir verna.

Ikkje bra nok

Og det seier Hilde Hoven i Naturvernforbundet i Lillehammer seg heilt samd i.

– Dette erstattar på ingen måte det området som går tapt i Lågendelta. Fuglane veit ikkje at dei heller skal lande der.

Hoven meiner den gamle vegen forbi Lillehammer er bra nok, dersom det blir satt opp støyskjermande tiltak for bebuarane i området.