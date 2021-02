Kappløpet om å lage nye fluorfrie skismurninger begynner å gi resultater.

– Det er absolutt muligheter for at fluorfrie glidere vil bli benyttet under VM.

Det sier produktutviklingssjefen i Swix, Christian Gløgård.

Smøresjefen i Norges skiforbund bekrefter at det er mer enn skryt.

Positiv til fluorfritt: Norges sjefssmører, Stein Olav Snesrud. Foto: Terje Pedersen

– Det er absolutt aktuelt. Vi tester med det her i Oberstdorf. At fluorfritt kan bli en del av miksen under skiene kan fort skje, sier Stein Olav Snesrud.

Han sier de nye fluorfrie produktene har blitt mye bedre siden fluorforbudet kom i fjor.

Nye funn: Fluor i skismurning forstyrrer hormoner i hjernen hos klatremus

Enn så lenge er det lov å bruke fluorsmøring. På det varme og løse føret i VM-løypene i Oberstdorf er det gull verdt. Men en av de nye gliderne kan altså gi enda bedre glid.

– Den har vist på tester at skiene faktisk blir bedre av å legge fluorfri smøring på toppen, sier Åge Skinstad.

Han er tidligere langrennsløper, sjef for landslaget og nå avtroppende direktør i Swix.

TESTES PÅ SNØ: Forskningsteamet testet nylig over 40 par ski på snø på Sjusjøen. Foto: Nano2glide

Kappløp om verdens beste ski

Fluorsmøring blir forbudt fra neste sesong. Det er både helsefarlig og miljøfarlig.

I tillegg er det veldig dyrt.

Nå pågår det et kappløp med andre nasjoner om å lage den beste fluorfrie erstatningen, og Norge har kommet langt.

NTNU leder forskningsprosjektet og samarbeider med Sintef, Olympiatoppen, Madshus, Swix, teknologibedriften IDT og forskningsrådet.

– Vi skal lage den aller beste fluorfrie løsningen og slå konkurrentene, sier forskningsleder Alex Klein-Paste ved NTNU.

SNØLABORATORIUM: Alex Klein-Paste og Sondre Bergtun Auganæs på NTNU jakter på vinneroppskriften til en fluorfri skisport. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

Kollegaene hans har nettopp kommet tilbake fra Sjusjøen hvor de har testet over 40 par ski.

– Ja, det finnes flere spesifikke forhold hvor fluorfrie løsninger faktisk kan slå fluor, sier Klein-Paste.

Åge Skinstad mener de har kommet svært langt på kort tid.

– Vi føler vi er veldig nær på alle fører, men at vi faktisk på mange måter er enda bedre enn fluor på de kalde førene, sier Skinstad.

Smøresjef Snesrud i Oberstdorf bekrefter at de fluorfrie produktene kan være vel så bra på korte distanser, men at de foreløpig taper seg på lengre skirenn.

Må kjøpe nye ski?

For ivrige og ambisiøse mosjonister med mål om å gå fortest mulig gir den nye glideren en utfordring.

Forskningsprosjektet har nemlig kommet fram til at det ikke bare er smøringen og glidingen som må byttes ut, men også skiene.

FORSKNINGSLAB: NTNU har et eget test-skispor i forskningen på nye skismurninger. Foto: Nano2glide

Det jobbes med en ny type skisåle med en annen struktur. NTNU sier en slik struktur blir enda viktigere uten fluor.

– Jeg tror nok at vi kan få flere smørebom i skirenn framover. Men det blir spennende, sier Alex Klein-Paste.

Åge Skinstad sier det er viktig at forskningsmiljøene og bedriftene har gått sammen for å finne nye fluorfrie alternativ til skisporten.

Da blir det også mindre fristende å jukse med på bruke fluor etter forbudet.

– Vi ønsker en fluorfri fremtid. Den beste måten å gjøre det på er jo å finne fluorfrie produkter som går fortere enn de gamle med fluor.