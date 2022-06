Siden 2018 har Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) fulgt nøye med på fjellpartiet Skutshorn i Valdres.

Funnene er så alvorlige at Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) mener det er behov for kontinuerlig overvåking.

– Konsekvensene ved et skred vurderes som store, sier geolog i NVE, Kjetil Indrevær.

RASER: Det er dette området som kan rase ut. Et ras vil kunne få store konsekvenser for Vang sentrum, som ligger på motsatt side av Vangsmjøse som skimtes nederst i bildet. Foto: Reginald Hermanns / NGU

Beveger seg tre cm i året

Det er flere, slike ustabile fjellpartier i Norge. De mest kjente er Åkneset i Geiranger, og Mannen i Romsdalen som delvis raste ut i fjor. Skutshorn blir det tiende fjellet med døgnkontinuerlig overvåkning i Norge.

Erfaring viser at slike fjellskred varsler seg selv. Det skjer ved langvarige, sakte bevegelser i fjellmassene. Bevegelsene er typisk noen få millimeter til rundt ti cm pr. år over flere tiår eller århundrer, ifølge NVE.

Skutshorn beveger seg rundt tre cm i året.

– Faren for ras er så stor at kommunen må ta hensyn til det. De må lage planer for beredskap, kommuneplaner og så videre, sier Indrevær i NVE.

Sannsynligheten er 101 til 1000.

Ordfører Vidar Eltun sier de nå er glade for at det blir overvåkning av fjellet.

– Folk har ikke grunn til å være nervøse. Det blir satt i gang gode varslingsrutiner. Men vi tar dette selvfølgelig veldig seriøst, sier han.

SERIØST: Vidar Eltun sier de tar beskjeden om rasfaren seriøst. Nå skal de legge planer videre sammen med blant annet Statsforvalteren i Innlandet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Kan forårsake flodbølge

Det ustabile fjellpartiet ligger 600 meter over innsjøen Vangsmjøse. Raser fjellet ut, vil det kunne treffe innsjøen.

Det vil igjen skape en flodbølge mot motsatt side av vannet.

Der ligger kommunesenteret i Vang, butikker, skole, barnehage, gårder og bolighus.

Dermed vil en eventuell flodbølge få store konsekvenser.

FRA TOPPEN: Skutshorn sett fra toppen av fjellsida. Vangsmjøse under. Det er også noe bebyggelse på samme side av vannet som fjellet, men ikke rett under fjellet. Foto: Gustav Pless / NVE

Norges geotekniske institutt (NGI) arbeider nå med en detaljert modell av hvordan en slik flodbølge vil kunne treffe. Denne blir ferdigstilt i løpet av høsten 2022.

– Det er ikke på noen måte sikkert at fjellet vil rase, ei heller at det vil rase slik at det skaper en flodbølge. Men det er viktig å få på plass en overvåkning, sier Indrevær.

Totalt bor det 1579 innbyggere i Vang. Jorun Petersen er en av dem.

Hun tenker på hva som kan skje dersom fjellet raser.

– Det kan bli alvorlig. Særlig for dem som bor nederst ved Vangsmjøsa, sier hun.

BETENKT: Jorun Petersen bor i Vang. Hun tenker på hva som kan skje dersom det raser fra Skutshorn. Foto: Alexander Nordby / NRK

Bør ha plan for beredskap

NVE ber nå Vang kommune om å etablere en beredskapsplan. Dette bør gjøres i samarbeid med Statsforvalteren, politiet og andre relevante aktører.

Dette innebærer blant annet systemer for varsling av befolkningen og plan for evakuering.

I et møte 28. juni ble kommunen og Statsforvalteren i Innlandet informert om det som skjer rundt Skutshorn.