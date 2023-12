Bjørn Åsen, som er daglig leder i Tronfjell Maskin i Alvdal, tror at entreprenørene kan klare å gå fra anleggsmaskiner på fossilt brensel til elektriske.

I dag står bygg- og anleggsnæringen for rundt 4,5 prosent av Norges klimagassutslipp i energibruk, viser en rapport gjort på oppdrag for Miljødirektoratet. Utslippene kommer først og fremst fra bruk av fossilt brensel i transport og drift av anleggsmaskiner.

Det kan bli forbudt å kjøpe anleggsmaskiner som går på fossilt brensel fra 2035.

– Entreprenørene klarer det – hvis alle andre ting er på plass. Det er viktig at alle spiller på lag for å få det til, sier Åsen.

Bjørn Åsen, daglig leder i Tronfjell Maskin mener at bransjen skal klare gå over til elektriske maskiner hvis forholdene legges til rette for det. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Norges klimamål for utslipp: Ekspander/minimer faktaboks Gjennom Parisavtalen forplikter Norge seg til å redusere utslippene av klimagasser 55 prosent innen 2030. sammenlignet med nivået i 1990.

Norge skal være klimanøytralt i 2030.

Norge har lovfesta et mål om bli et lavutslippsamfunn i 2050. Kilde: Miljødirektoratet

Bekymret for økonomi og sikkerhet

– Jeg ser noen utfordringer.

Det sier Aud Hove som er fylkespolitiker for Senterpartiet i Innlandet. Hun synes det er en god intensjon, men er usikker på om det er gjennomførbart.

Hove frykter at elektrifisering kan gå utover både på sikkerhet og økonomi.

– Vi har eksempler brøytebiler som har gått uten stans i 15 dager. Når snøstormene flyger rundt ørene på oss må brøytebilene gå, sier hun.

Det er viktig både for sikkerheten og økonomien, mener hun.

Aud Hove som er fylkespolitiker for Senterpartiet i Innlandet er bekymret for at elektrifisering vil gå på utover økonomien og sikkerheten. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Under ekstremværet «Hans» sto gravemaskinene ute i elva og kunne ikke ha kjørt ut for å lade. De måtte stå der for å sikre gard og grunn, sier Hove.

Hun er bekymret for at elektrifisering av maskinparken fører til at det trengs flere maskiner for å få den samme jobben gjort, fordi det tar lengre tid å lade enn å fylle tanken med diesel.

– Entreprenørene kan ikke ta regninga og dette kommer igjen i anbudsrundene. Det vil bli mye dyrere, sier Hove.

I flere kommuner tester de ut utslippsfrie anleggsplasser. Bodø kommune har skrevet under på at alle nye anlegg i byen skal være utslippsfrie fra 2025.

Norge har forpliktet seg til å kutte i utslippene gjennom klimaloven. Målet er å redusere klimautslippet med 90-95% innen 2050.

Dette er målene i Parisavtalen Ekspander/minimer faktaboks Under Parisavtalen fra 2015 har verdens nasjoner forpliktet seg til å kutte utslipp og dermed begrense global oppvarming til maksimalt 2 grader, og helst 1,5 grader over førindustriell tid. Global oppvarming var på 1,14 grader i snitt mellom 2013 og 2022, så det er ikke så mye slingringsmonn igjen. Dersom vi skal nå det siste målet om 1,5 grader, må vi kutte globale klimagassutslipp med 43 prosent sammenliknet med 2019, da vi totalt slapp ut 55 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter. Klimagassene vi må kutte er hovedsakelig CO₂, men også for eksempel metan (CH 4 ), som er et vanlig produkt av landbruk. Men i stedet for å synke, ser det ut til at de globale utslippene holdt seg stabile eller økt de siste årene. I 2022 slapp vi ut 58 milliarder tonn CO₂-ekvivalenter, mer enn noensinne. Parisavtalens mål er at denne økningen skal stanse før 2025. Kilder: FNs rammekonvensjon om klimaendringer, Forskingsartikkel: Indikatorer for klimaendringer i 2022 (Earth System Science Data, Copernicus), Tracking emissions by country and sector (Brookings, november 2022).

Statlige penger til omstilling

– Hele samfunnet skal omstille seg til nullutslipp innen 2050. Det er en kostnad som vi må dele på, sier Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), statssekretær Klima- og miljødepartementet.

Hun forsikrer at Staten vil hjelpe til med investeringsstøtte i en overgangsperiode.

Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) er statssekretær Klima- og miljødepartementet. Hun sier at bransjen vil få investeringsstøtte i en overgangsperiode. Foto: Arbeiderpartiet

– Etter hvert vil det bli lønnsomt for de private å ta dette selv, når teknologien og infrastrukturen er på plass, sier hun.

Syrstad sier at det allerede er brukt drøyt 200 millioner for å gjøre anleggsbransjen mer klimavennlig, gjennom midler fra Enova. Det har i stor grad gått til kjøp av anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner.

– Vi skal utrede et forbud mot kjøp av nye anleggsmaskiner som går på fossilt brensel i 2035, sier Syrstad.

I vinter skal de første el-brøytebilene testes ut. Blant annet skal Statens vegvesen teste brøyting med el-lastebil på E6 over Dovrefjell.

– Alle må tenke likt

Bjørn Åsen mener at det må være klare rammebetingelser. Myndighetene og oppdragsgiverne må legge til rette med en tydelig plan for hvordan denne overgangen skal skje, mener han.

– Legger vi en strategi for å bli gode på utslippsfrie maskiner og kjøretøy, så nytter ikke det å gjøre for ett prosjekt, men det må gjelde alle prosjekter i all fremtid, slik at en investering både er bærekraftig og lønnsom.

Han mener at entreprenørene må ta seg betalt for den jobben de gjør og de kostnadene de har, og at det er kunden som ender med regninga.

Åsen mener vi er langt unna en utslippsfri bransje i dag.

– Nå er det tilfeldig hvordan oppdragsgivere velger å legge strategien for anskaffelser. Det skjer at vi som entreprenør må svare for CO₂-utslippet vårt, men her har de fleste en lang vei å gå.

Han mener alle må jobbe sammen for å nå målet om nullutslipp.

– Vi får den første maskinen den dagen våre kunder er veldig tydelige på at det er dette som skal være redskapet vi skal produsere med, og det må bli mye mer tydeligere enn det er i dag, sier Åsen.

Nytt mål for utsleppskutt Ekspander/minimer faktaboks 193 medlemsland i Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) vart sist veke samde om eit mål for utsleppskutt: Ved hjelp av SAF (Sustainable Aviation Fuel), LCAF (Low Carbon Fuels) og andre reine energiformer skal luftfarten kutte CO2-utsleppa med 5 prosent i 2030. – Vi skulle ønskje måla var endå tydelegare og høgare, og at det hadde vorte semje om kvantitative mål for bruk av SAF også i 2050. Men denne semja er eit viktig steg på vegen mot fossilfri luftfart, seier Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarleg for transport i ZERO. Ho legg til: – Noreg bør no følgje opp gjennom satsing på auka innblanding av SAF i eigen luftfart og sterkare verkemiddel for eigen produksjon av SAF. Noreg bør også bidra til at andre land, på ein berekraftig måte, kan bidra inn i heile verdikjeda for SAF-produksjon.

– Viktig, men kutt i produksjon er viktigere

Naturvernforbundet mener det er viktig at også anleggsbransjen går over til elektriske maskiner.

– Men livsløpsanalyser viser at det er enda viktigere med fokus på å få ned utslipp og annen miljøbelastning fra produksjon av materialer som stål, betong og asfalt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet mener det er viktig å kutte utslippene i anleggsbransjen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Byggenæringen står for 16 prosent av Norges totale klimagassutslipp, hvis man inkluderer utslipp til produksjon og transport av materialer til bruk i bygg og til anleggsarbeid.

Han påpeker at arealnedbygging som følge av byggeprosjekter har svært mye å si for både klima og naturmangfold.

– Dersom nye arealer tas i bruk til for eksempel veier, boliger, næringsbygg og hytter, blir det store klimagassutslipp fordi karbon i jorda omdannes til CO₂ og frigjøres, i tillegg til at det framtidige opptaket av CO₂ reduseres, sier Gulowsen.