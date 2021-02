– Vi hørte et kraftig smell og oppdaget at den ene skia under flyet hadde vrengt seg.

Da skjønte vi at det var vanskelig å få til en normal landing, sier Knut Olav Myhre fra Elverum.

Knut Olav Myhre og en kamerat fra Elverum var på flytur til Nystuen i Valdres.

Myhre kommer opprinnelig fra Valdres og bor nå i Elverum.

På veg hjemover kom de inn et område med turbulens.

De hørte et kraftig smell.

Etter å ha oppdaget skaden på den ene skien under flyet, begynte vurderingen av hvor og hvordan de skulle ta ned flyet på en trygg måte.

God hjelp fra bakken

Det første Knut Olav Myhre gjorde, var å kontakte flykompisen Espen Aarhus hjemme i Elverum, for å be om råd i den situasjonen de var i.

Aarhus er flymekaniker og har eid det flyet, som nå var i lufta med den ene skia ødelagt.

Han dro sjøl og undersøkte forholdene på Starmoen flyplass i Elverum, med tanke på at småflyet skulle kunne lande der.

Han varslet også 112-sentralen og fikk på plass alle nødetater.

–Knut Olav holdt hodet kaldt og tok flyet trygt ned, etter at jeg hadde gitt ham den informasjonen jeg hadde å komme med, sier Espen Aarhus.

FLYET: Dette er flyet som fikk ødelagt den ene skia under en flytur søndag, men som kaptein Knut Olav Myhre klarte å ta trygt ned. Foto: Espen Aarhus

Dette er det aktuelle flyet. Det er av typen Citabria 7GCBC og bygget i 1980.

Ifølge Myhre har han mellom 500 og 600 timer bak spakene i denne flytypen.

Han valgte å lande på Starmoen, der det var hardt og glatt underlag.

Myhre tok flyet trygt ned, uten at hverken de to om bord eller flyet ble skadd.

Knut Olav Myhre ønsker ikke å gå inn på noen forklaring rundt det tekniske som har skjedd med flyet, men viser til at dette er en sak for Havarikommisjonen.

Erfaren pilot

Knut Olav Myhre er en erfaren pilot.

Han har vært ansatt i Norwegian siden 2007 og har tilsammen rundt 12 000 timer ved spakene.

ERFAREN PILOT: Knut Olav Myhre har mange års erfaring som pilot, blant annet fra Norwegian. Foto: privat

Den store lidenskapen er å fly, enten det er i jobbsammenheng eller privat.

Som mange av sine kolleger i Norwegian har han vært permittert, etter at koronapandemien har råka luftfarten veldig hardt.

Mandag ettermiddag var han på veg til Stavanger, for å hente et Norwegian-fly tilbake til Gardermoen.