Trente på dataangrep – måneder senere ble de hacket

21. desember oppdaget Norturas sikkerhetssystemer mistenkelig aktivitet på serverne. Matvareprodusenten reagerte raskt og skrudde av produksjonen for å hindre skader.

Konsernsjef Kjell S. Rakkenes sier Nortura var forberedt på at bedriften kunne bli utsatt for fiendtlige krefter.

Derfor hadde de ansatte bare noen måneder i forveien trent på hvordan de skulle håndtere et eventuelt angrep.

– For mindre enn seks måneder siden øvde vi på et ganske likt scenario som vi opplevde nå. Det tror jeg gjorde at vi har greid å begrense skadene og relativt raskt komme opp i produksjon igjen, sier Rakkenes.

KONSEKVENSER: Bønder som skulle levere dyr til slakting i jula fikk forskjøvet sin produksjon til over nyttår. Det har vært helt stopp i slakting i romjula og Nortura har også hatt forsinkelser i levering til restauranter og butikker, som her på Kiwi på Bislett i Oslo der kundene møtte denne meldingen ved kjøttdisken. Foto: Stian Haraldsen / NRK

– Åpenbart noen som ønsker å ramme norsk matproduksjon

Nortura-sjefen kan foreløpig ikke si noe om hvor store verdier som har gått tapt. Han forteller at selskapet vet en del om hvem som står bak dataangrepet, men at de ikke ønsker å gå inn på detaljer.

– Det er vanskelig å vite noe om motivet, men vi registrerer at hackere angriper viktige bedrifter. Så det er åpenbart noen som ønsker å ramme norsk matproduksjon og Nortura, sier Rakkenes.

ALVORLIG: Konsernsjef Kjell S. Rakkenes omtaler hendelsen rett før jul som en dyrekjøpt erfaring for Nortura. Han vil ikke spekulere i hvorfor akkurat Nortura ble rammet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Stipendiat ved NTNU Gjøvik, Grethe Østby sier man foreløpig ikke vet hva slags angrep Nortura ble utsatt for. Hun peker på at det både kan være et løsepengevirus der penger er målet og et mer politisk motivert angrep der de som står bak er ute etter informasjon.

– Det er en tydelig økning på norske organisasjoner den siste tiden, forteller hun.

Østby sier Nortura har gjort klokt i å forberede seg på situasjonen de havnet i.

– Vi må planlegge for hendelseshåndtering i slike tilfeller og utarbeide gode øvelser.

Nortura politianmeldte saken umiddelbart og varslet også Datatilsynet.

Oslo politidistrikt etterforsker nå saken. I en e-post til NRK skriver kommunikasjonsavdelingen på vegne av påtaleansvarlig Erik T. Hansen at politiet jobber med å innhente informasjon.

Politiet skriver også at de ikke har noen mistenkte i saken, men at de ser på ulike teorier.

Det har vært helt stopp i slakting i romjula og Nortura har også hatt forsinkelser i levering til butikker og restauranter:

Hell i uhell

I tillegg til at Nortura hadde øvd på dataangrep, priser sjefen seg også lykkelig over at skadene ser ut til å være begrenset.

Denne uken var produksjonen i gang igjen og selskapet regner med at alle systemer skal være oppe og stå igjen i løpet av uka.

Norturasjefen forteller at bønder som skulle levere dyr til slakting i jula fikk forskjøvet sin produksjon til over nyttår, men bekrefter at alle bønder nå har fått levert sine dyr til slakt.

Han regner med at de er oppe på normal produksjon igjen i løpet av årets første uke og at kundene ikke lenger skal være berørt.