– Vi har brukt over 100 000 kroner på smitteverntiltak og opplæring av nordmenn. Og vi måtte pløye ned hvitløk til en verdi av 500 000 kroner, sier Per Odd Gjestvang.

Han er bonde på Skreia i Østre Toten. Siden 30-tallet har det blitt produsert grønnsaker på gården hans. Men i år var det knytta spenning til om produksjonen kunne gå som vanlig. Ville de 20 vietnamesiske sesongarbeiderne han er avhengig av få lov til å komme til Norge?

På Vang gård i Østre Toten produseres det blant annet løk,purre, kål og gulrot. Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

– Jeg får ikke produsert som normalt uten dem, sier han.

For innreiseforbudet i vår gjorde mange usikre og effektiviteten i produksjonen gikk ned. Deler av det overskuddet Gjestvang hadde planlagt i år, er allerede brukt opp. Pengene ble brukt på å legge til rette for et koronavennlig arbeidsmiljø.

Risikerer tap på 700 millioner kroner

Elisabeth Morthen, adm. direktør i Gartnerhallen. Norges største produsentorganisasjon for frukt og grønt. Foto: Pressefoto / Gartnerhallen

– Lavere produksjon og økte utgifter gir et potensielt tap for grøntnæringen på nærmere 700 millioner kroner, sier Elisabeth Morthen.

Hun er administrerende direktør i Gartnerhallen. Sammen med andre organisasjoner i grøntnæringa søkte de i mai om ei krisepakke fra regjeringa. Den økonomiske støtten har foreløpig uteblitt.

Situasjonen gjør at bønder som Gjestvang må selge produktene sine for en høyere markedspris.

Dette kan føre til at varene blir dyrere i butikken.

Ekstrautgifter presser prisene

Pia Gulbrandsen i Bama håper at forbrukerne fortsetter å prioritere norske råvarer. Foto: Pressefoto / Bama

Kommunikasjonsdirektør og samfunnskontakt i Bama, Pia Gulbrandsen, sier de må betale bøndene mer for grønnsakene i år, sammenlignet med i fjor.

– Produsentene har ekstraordinære utgifter knyttet til Covid 19-situasjonen. Dermed kan det bli dyrere i år.

Bonde Per Odd Gjestvang er kritisk til hvordan myndighetene har håndtert situasjonen.

– Jeg føler ikke vi blir trodd på av politikerne, når det er snakk om store summer, sier han.

Og legger til:

– Hvis det ikke er vilje til å dekke disse kostnadene, betyr det at det ikke er grunnlag for å produsere disse produktene.

Ikke grunnlag for krisepakke

Statssekretær i i landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan Foto: Torbjørn Tandberg

Statssekretær i landbruks- og matdepartementet, Widar Skogan, sier at de har hatt tett dialog med grøntnæringa og at de er klar over utfordringene produsentene står ovenfor.

– Selv om sesongarbeidere nå kan reise til Norge, kan mangel på arbeidskraft skape utfordringer for årets grøntproduksjon, sier han.

Skogan bekrefter at grøntnæringa har fått økte kostnader knyttet til smittevernkravene, men at andre produksjoner i landbruket og en rekke andre næringer har samme utfordring.

– De færreste vil komme uberørt ut av denne ekstremsituasjonen. Det gjelder også innenfor landbruket, men vi har ikke vurdert at det er et grunnlag for en egen krisepakke for jordbruket slik vi ser situasjonen nå.

Sesongarbeiderne fikk komme

Per Odd Gjestvang er lettet over at han mest sannsynlig får produsert som vanlig. Foto: Jørgen Bae Nesset / NRK

– Det var stor glede og lykke for alle, sier Per Odd Gjestvang.

De tjue vietnameserne er fortsatt i karantene og må derfor holde seg isolert fra andre. Alle arbeiderne er utstyrt med maske og visir når de jobber sammen, og ute på jordet jobbes det i grupper på fem. Takket være at han var tidlig ute med å sikre seg norsk arbeidskraft under våronna, fikk han også gjort det han skulle før sesongen.

Nå har Gjesvang troa på at han skal få produsert som vanlig, til tross for store utfordringer og høye utgifter.