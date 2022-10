Elisabeth har en nødplan for familiebedriften

Ved familiebedriften Lygnasæter AS har strømutgiftene eksplodert.

Selskapet som blant annet driver hotell, kro og bensinstasjon ved riksvei 4 i Gran i Innlandet merker at det tilspisser seg.

– Man må jo prøve å være positiv. Men jeg synes det er vanskeligere nå. For nå føler jeg at det er en del utenforstående ting med strøm, krig og avgifter. Det du har mest lyst til er jo å skape arbeidsplasser. Men det blir tøffere og tøffere.

Det sier Elisabeth Seigerud Øverlier som er eier og daglig leder ved Lygnasæter AS.

I august i fjor betalte hun rundt 42.000 kroner i strømutgifter for bedriften før nettleie. I august i år var regningen på 192.000 kroner. – Dette skjer jo samtidig som vi har gått ned på strømforbruket. Det sier jo litt om hvor ille det faktisk er, sier hun.

– Varsellampene må på

En undersøkelse blant medlemsbedriftene i NHO viser at mange nå er svært bekymret.

Mer enn hver tredje bedrift mener markedsutsiktene de neste 6 månedene er forverret eller vil medføre nedgang.

Til sammen har 3289 bedrifter i hele landet svart i NHOs undersøkelse.

Mest bekymret er næringslivet i Innlandet. Der mener 54 prosent av bedriftene at markedsutsiktene er forverret.

– Dette er til om med dårligere enn under pandemien. Vi er nødt til å sette alle varsellampene på, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Flere varsler permitteringer

Hver tiende bedrift sier de vil gjennomføre oppsigelser de neste tre månedene. I tillegg svarer 8 prosent at de vil gjennomføre permitteringer.

NHO ber regjeringen om flere konkrete tiltak for å hjelpe bedriftene.

Øverst på ønskelisten er et velfungerende fastprisregime på strøm og energi.

– Vi forventer at regjeringen følger opp slik at fastprisavtalene faktisk blir et reelt alternativ for hardt prøvede bedrifter. Det betyr også at strømleverandørene må være i stand til å tilby fastprisavtaler. Om det ikke er tilfelle, forventer vi at regjeringen gjør det den kan for å ordne opp, sier Jon Kristiansen.

NHO ber også om at det raskt bygges ut vind- og vannkraft. De ønsker også at det gjennomføres en nasjonal kampanje for energieffektivisering.

I tillegg ber man om at bedriftene slipper økt beskatning i statsbudsjettet som legges fram torsdag.

Lover tiltak

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier det gjør inntrykk å høre at prisvekst og høye strømutgifter bekymrer bedrifter i Innlandet i slik grad.

Han sier Regjeringen nylig la fram en energitilskuddsordning på tre milliarder kroner som vil kunne hjelpe rundt 20.000 bedrifter i Norge.

– Norsk næringsliv har samtidig et stort potensial for energieffektivisering. Ordningen blir derfor mer lønnsom for bedrifter som velger å investere i løsninger som kan spare dem for strømutgifter på lengre sikt, sier Vestre.

Næringsministeren sier også at de vil få opp tempoet på ny kraftutbygging.

– Vi har varslet en gigantisk havvindutbygging som vil nesten doble den norske energiproduksjonen. I tillegg jobber vi med solenergi, oppgradering av eksisterende vannkraftverk og raskere utbygging av kraftnettet.

Regjeringen varsler også endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler, sier næringsmininster Vestre.

Nødplan

På Lygnasæter Hotell kikker Elisabeth Seigerud Øverlier på mobilen.

For noen år tilbake la de om til et system der de ved hjelp av en app på telefonen kan regulerer strømbruk og strømkjøp fortløpende for å spare penger.

ROMTEMPERATUR: Fra mobilen sin kan Elisabeth Seigerud Øverlier styre temperaturen i alle rommene i hotellet på Lygnasæter. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Foreløpig vet hun ikke om familiebedriften kommer inn under regjeringens strømstøtteordning eller ikke. Hun har derfor laget seg en nødplan.

– Nødplanen går i korte trekk ut på å stenge av områder og forsøke å trykke flere inn på samme sted. Kanskje kan for eksempel krogjestene spise på hotellet? sier hun.

Hun forteller at de før pandemien var rundt 60 ansatte. Nå er de bare rundt 30.

– Vi er litt i minus med antall ansatte. Det er vanskelig med rekruttering i denne typen næring om dagen, men i tillegg er vi forsiktige. Vi ønsker jo at de som arbeider her skal beholde jobbene sine, sier hun.